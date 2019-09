Régimen abandonó mesa de Noruega cuando había una propuesta concreta: Borges

ND / 18 sep 2019 – El comisionado de Asuntos Exteriores designado por la AN, Julio Borges, aseveró este miércoles que Nicolás Maduro fue quien decidió que se cerraran las negociaciones con Noruega como mediador cuando había una propuesta planteada y discutida desde varias semanas.

“La propuesta que estaba sobre la mesa con mediación de Noruega se trataba de una propuesta absolutamente normal, equilibrada y democrática. Se trataba de construir las condiciones para unas elecciones libres, con garantías para todos, para los que ganaran perdían, crear condiciones integrales de unas elecciones verificables y auditables, y poder constituir un Consejo de Estado, que sea una figura amplia que permita que diferentes sectores que puedan conducir la gobernabilidad del país, también proponía el retiro de Nicolás Maduro, el retiro de Juan Guaidó, y asumir una transición a través de este Consejo de Estado, una transición que conducía a unas elecciones libres, y luego un proceso de levantamiento de sanciones luego de las elecciones libres” detalló Borges en rueda de prensa.

El comisionado de Asuntos Exteriores designado por la AN agregó que “Maduro toma esta decisión porque quien cierra, quien agota, quien suspende el proceso que se venía dando fue Nicolás Maduro, y él tiene la culpa que eso no haya llegado a un desenlace feliz y democrático, la razón concreta es que ya se había puesto sobre la mesa una propuesta que se venía trabajando desde hace varias semanas, y ya llegaba el momento final en el que la dictadura debía decidir si tomaba o rechazaba asa opción, y frente a esa realidad, la decisión de la dictadura fue no volverse a sentar. Hemos icho que la dictadura de Maduro, después de un enorme esfuerzo que hizo la delegación de Guaidó, y el Parlamento con las negociaciones auspiciadas por Noruega, las terminó, una con el tema de las sanciones impuestas por EEUU, y luego con la excusa del tema de Esequibo, para con excusas decir que no se volvían a sentar con la delegación del Parlamento y el presidente Juan Guaidó”.

“O la presión termina fracturando a la dictadura, y se produzca producto de esa fractura un desenlace, que es totalmente deseable y posible, o que la presión sea tan fuerte que los obligue a negociar una transición, no hay otra cosa que no se pueda negociar sino la transición en Venezuela, de manera que esta presión en la cual nosotros estamos convocando al mundo libre a que apoye al pueblo venezolano, tiene como destino incrementar la presión sobre Cuba y sobre Venezuela, las dos dictaduras que quieren destruir la democracia y la paz social en la región, y que esa presión tenga dos escenarios, o la fractura definitiva de la dictadura venezolana, o la obligación que ellos se vean en total y única posibilidad de negociar una salida en transición de la dictadura en Venezuela”, concluyó.

Lea más: Borges: Maduro libera presos políticos para perpetuarse en el poder

Declaración oficial sobre los últimos acontecimientos del país y nuestra participación en la ONU. https://t.co/3snm1r6Lzi — Julio Borges (@JulioBorges) 18 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Julio Borges | NOruega | Venezuela