Ramos Allup: Quienes aceptaron cargos públicos no son diputados y punto

Anaisa Rodríguez / 24 sep 2019.- El diputado a la AN por Acción Democrática, Henry Ramos Allup, reprochó que quienes aceptaron otros cargos no pueden permanecer en el Palacio Legislativo.

Durante la sesión de este martes, destacó que el TSJ no puede definir quién es diputado o no. “La Sala Constitucional del TSJ no puede redactar de manera distinta el Art. 191 de la Constitución. Esa Sala Constitucional es irrita y está en desacato porque se conformó con magistrados express”.

Sobre el mismo punto, el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, acotó que según el artículo 191 de la Constitución, Arístobulo Isturiz, Francisco Torrealba y Elías Jaua fueron asignados a cargos públicos.

Etiquetas: AN | diputados | Psuv | Ramos Allup