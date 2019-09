Ramos Allup: Queremos una salida pacífica y democrática

Oleg Kostko / 13 sep 2019.- El líder de AD y diputado al parlamento, Henry Ramos Allup, reiteró este viernes que el grueso de la oposición venezolana quiere que haya una salida “pacífica y democrática” a la crisis que aqueja a Venezuela.

“Se los vuelvo a decir y créanme que cuando lo digo lo digo de corazón y con sinceridad que las principales organizaciones políticas de la oposición que representamos prácticamente la totalidad del sentimiento opositor venezolano queremos una salida pacífica y democrática y no nos vamos a agarrar por las greñas y llegado el momento de elegir el candidato que nos va a representar no va a haber ninguna matanza y es un candidato que lo proclamaremos por unanimidad para que nos conduzca a la victoria y acabemos esta desgracia que acaba a Venezuela“, dijo Ramos Allup en el acto del aniversario de AD.

Hizo un llamado a la colectividad a tener confianza en la dirigencia política opositora que a su juicio lo “viene haciendo bien”. “Tenemos que pedirle a todos neutros conciudadanos empezando por los compañeros del partido que confiemos en una dirigencia que lo viene haciendo bien, que confiemos en nuestro presidente encargado y nuestra AN cuyos diputados se esfuerzan en mantener en ejercicio al único organismo electo por el voto e internacionalmente reconocido”.

Recordó que en estos momentos 32 diputados se han tenido que exiliar por la persecución del chavismo. “Hay 32 diputados en el exilio porque si los consiguen aquí en cualquier esquina los pueden poner presos las condiciones infrahumanas en las que tienen a Edgar Zambrano, Juan Requesens o Roberto Marrero que lo que da es pena”.

Indicó que siempre toma precauciones cargó contra quienes quieren están en el exterior y se fueron “cruzando una trocha” que tratan de decir ahora como hacer las cosas a quienes aún permanecen en el país así como a “valientes a control remoto,”, aunque no se especificó a una persona en particular

“Tampoco me pongo de papayita para que me vengan a atropellar ni tampoco me voy a ir por una trocha o un riachuelo como vimos por allí un tipo cruzando una trocha y ahora diciéndonos desde el exterior cómo hacer las cosas cuando mientras estuvo aquí no dijo ni pío porque también tenemos esos valientes a control remoto, quedamos aquí el presidente Guaidó, Simón Calzadilla y yo que tomo mis precauciones”.

Tildó a Diosdado Cabello de “narco-corrupto”

Ramos Allup le envió un mensaje a Diosdado Cabello que haría todo lo que pudiera para deponerlo pese a su edad al tiempo en que lo catalogó de “narco-corrupto”. “A lo mejor es como dijo Diosdado que dada mi edad no me agarran preso porque si me moría porque daba un patatús iban a decir que me mató el Gobierno pero con todo y mi edad le voy a seguir echando b… para sacarte del poder bandido narco-corrupto”.

Por último, aplaudió la decisión de los partidos minuritoarios de la oposición de apoyar a Guaidó y criticó a sectores que catalogó de “mini minoritarios” que han rechazado la decisión de los mismos “Acción Democrática va a ser la misma que todos los partidos de la unidad, nosotros no vamos a jugar separados de los demás y me parece excelente la iniciativa de los partidos minoritarios de apoyar a Guaidó porque por cierto hay un sector “mini minoritario” que le causó estupor que estos partidos dijeran que apoyaran a Guaidó”.

Lea más: El Mundo: Chávez ordenó inundar a EEUU de cocaína de las Farc

#13Sep @hramosallup, secretario general nacional de Acción Democrática: Queremos una salida pacífica y democrática. Tenemos que pedirle a nuestros ciudadanos a confiar en una dirigencia que lo viene haciendo bien. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/xJj1Te5HQA — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 13 de septiembre de 2019

#13Sep @hramosallup, secretario general nacional de Acción Democrática: Hay 32 diputados en el exilio porque si los consiguen aquí en cualquier esquina los pueden poner presos. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/SwKHWNbXB2 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 13 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Ramos Allup | salida pacifica y democrática | Venezuela