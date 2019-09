Ramos Allup, a bancada chavista de la AN: Tanta maroma, tanta pirueta y aquí están

Jesús A. Herrera S. / 24 sep 2019.- El diputado de la AN, Henry Ramos Allup, celebró que la bancada chavista esté “pagando el costo político” de volver al Parlamento y aseveró que es “correcto” lo que han hecho.



“Tanta pirueta, tanta maroma, tanta brincadera y aquí están. Finalmente, yo celebro porque ustedes están pagando un costo político por el debate interno que han tenido entre los “diosdadocabellistas” que tienen el pulgar mordido porque no tienen salvación y otros que entienden que la política y la vida sigue y no se pueden atar a la desgracia personal”, expresó Allup, dirigiéndose directamente a los diputados chavistas que regresaron a la AN este martes.

Expresó que estar en al AN no es para decir que “no sirve”, porque, asegura, “lo que está allí es la directiva y ese (señalando a Juan Guaidó), es el presidente encargado de acuerdo con el artículo 233 constitucional”.

“Dejen la cómica y la brincadera, bienvenidos y vamos a discutir para ver como entre todos resolvemos los problemas que en 20 años ha sido responsabilidad del mal gobierno que ustedes han defendido”, apuntó Allup.

Etiquetas: AN | chavistas | diputados | Henry Ramos Allup