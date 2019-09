Ramón Guillermo Aveledo: No hay otro camino que una negociación seria

Elías Rivas / 23 sep 2019.- El exsecretario Ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró este lunes que la solución al conflicto político del país pasa por una “negociación seria” entre el oficialismo y la oposición.

“Lo más grave en nuestro país, desde el punto de vista político, es que las negociaciones no hayan sido asumidas, por parte del gobierno, con el carácter crucial que tiene. La crisis en Venezuela se agrava, se ensancha momento a momento y no hay otro camino. No es que hay mejores o peores opciones: es que el único camino es la negociación seria que nos conduzca al restablecimiento de la constitución”, dijo en entrevista con Román Lozinski.

A juicio del también abogado Nicolás Maduro ve el diálogo como una necesidad, “aunque el gobierno no le haya dicho a nadie”.

“La mejor evidencia es haber reconocido la necesidad del diálogo con la negociación con el sector de la oposición. Hay que negociar”, dijo y resaltó la reincoporación de los diputados oficialistas a la Asamblea Nacional, el cambio del CNE y la liberació de presos políticos.

“Rescato eso porque lo tienen como camino, y es un camino que se venía negociando en República Dominicana, Barbados, Oslo y a su vez, es el camino que prefiere la mayoría de los venezolanos, porque lamentablemente se ha sembrado la desconfianza en el voto como mecanismo”, apuntó.

Aveledo insistió en que las propuestas planteadas en Oslo y Barbados eran “sensatas” e “integrales”, conveniente, incluso, para el Gobierno.

“Dentro del oficialismo hay desconfianza en torno a los anuncios de la semana pasadas, además, creo que todo el mundo sabe que el asunto no se resuelve con tal o cual, el camino es avanzar hacia la solución integral, espero que sea lo más rápido posible. Esa es la clave de esto, la tarea de la política no es solo el arte de lo posible sino hacer posible aquello que sea necesario”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | MUD | Ramón Guillermo Aveledo