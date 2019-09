Ramón Agüero: Enfermeros que no se han ido trabajan como buhoneros porque 3 dólares no alcanza

especial Enrique Meléndez / 9 sep 2019.- Ramón Agüero, vicepresidente de la Federación de Colegios de Enfermeros de Venezuela, afirma que sus colegas hoy en día han tenido que convertirse en buhoneros, ya que los ingresos que perciben por honorarios profesionales no les alcanzan.



¿Todavía se mantiene en paro nacional el gremio de los enfermeros?

-Sí. Temporalmente, arrancamos con cuatro horas escalonadas a nivel nacional. No se reflejó masivamente a nivel de todos los estados, pero yo diría que en un 80% de las regiones respondieron al llamado de la Federación. Asimismo descubrimos, entre otras cosas, una queja de autoridades que no les están llegando los recursos, y por ese mismo motivo hay deficiencia, en cuanto a lo que es equipamiento y suministro en los distintos hospitales.

-La situación grave afecta a todo el sistema de la salud; que colapsó. En Venezuela en todos los hospitales los pacientes tienen que cargar, absolutamente con todo: rayos X; exámenes de laboratorio; lo que es la comida la tienen que llevar los familiares, y esto trae como consecuencia el hecho, de que los pacientes que tienen dieta hiposódica o hipercalórica terminan comiendo, como si estuvieran en sus casa, porque no hay de otra.

-Pero, lo más grave lo constituye la adquisición de medicamentos; pues el bolívar está tan devaluado que entonces cuando al paciente le van a buscar los medicamentos que les recetó el médico, resulta que traen sólo la mitad de los mismos; ya que no alcanza el dinero. De modo que estamos frente a un cuadro totalmente complicado, con una crisis absoluta, y donde el gobierno irresponsablemente no quiere asumir su responsabilidad; como constitucionalmente, le compete.

-Asimismo, no deja de ser grave en este momento los niveles de salarios que está percibiendo no sólo el personal administrativo, sino también el personal de enfermería. Porque una enfermera, que tiene que portar un uniforme totalmente pulcro, blanco, como corresponde, requiere de un gasto importante, ya que los productos de higiene y aseo personal están tan caros que no les alcanza el dinero, y encima de eso tienen que pagar el transporte, así como los gastos de alimentación; así que les resulta muy costoso mantener el uniforme en buenas condiciones.

-Por otra parte, en los hospitales no hay desinfectantes, bactericidas, fumigicidas, de modo que el personal de enfermería difícilmente puede asearse, sobre todo, lavarse las manos; porque tampoco en los hospitales hay agua; por lo que hay una proliferación bacteriana en todos nuestros centros asistenciales.

¿Cuándo arrancó este paro?

-Inicialmente arrancó en los colegios. Primero fue el colegio de Carabobo; luego el de Caracas; después el de Lara y, en ese sentido, la Federación no tuvo más alternativa; en vista de que no hay forma de que el gobierno reconsidere los sueldos y salarios, como nosotros estamos planteando en este momento, y que ellos mismos se adjudicaron esa responsabilidad; pues la Constitución los obliga a pagar salarios que estén por encima de los niveles inflacionarios, de modo que los salarios le alcancen para satisfacer los requerimientos en cuanto a alimentación, ropa, calzados, transporte, educación para sus hijos.

-De manera que la Federación tuvo que apoyar el paro a nivel nacional. Por supuesto, que se están atendiendo los servicios de emergencia, cuidados intensivos, las áreas de neonatología; las unidades de parto quirúrgico, las unidades de diálisis. Hoy mismo me conseguí con una paciente oncológica; preocupada, me preguntó que si nosotros íbamos a mantener el conflicto; pues ella tiene una cita esta semana con el médico, y que posiblemente la iban a operar, y que había hecho gastos extraordinarios con exámenes y todo eso, y no quiere perder este tratamiento; pues, yo le respondí que las áreas oncológicas están cubiertas.

-El personal de enfermería es absolutamente responsable para cubrir todas las áreas de emergencia. Lo que sí queremos hacer notar es que las comunidades entiendan que el personal de enfermería no puede subsistir con el sueldo de apenas tres dólares, que es el sueldo promedio que devenga el sector en este momento.

¿Eso es lo que ha ocasionado el éxodo de muchos profesionales de la enfermería?

-Se trata de una migración forzada. Pareciera que el gobierno está forzando a todos los profesionales a que se vayan del país. En otrora, esta era la clase media baja, si se quiere; sólo que era un personal que tenía poder adquisitivo para comprar una vivienda; para comprar un carro; para resolver que sus hijos pudiesen estar bien educados, si no en colegios privados en escuelas públicas; costear todos sus útiles escolares y todo lo que requiere los niños y jóvenes, que se están formando.

-En Venezuela, lamentablemente, no hay calidad de vida para los profesionales y vemos una gran cantidad de técnicos y profesionales que se han ido del país; habiéndose ido un 45% del gremio de la enfermería. Sobre todo, lo más crítico es en los estados fronterizos. En el estado Táchira y en el estado Amazonas se ha presentado un déficit grave de profesionales de enfermería. Pero aun así en la misma capital, los que no se han ido del país, se han dedicado al comercio ambulante; unos están vendiendo gelatina para el pelo; otros colegas están vendiendo café.

-Todos se han convertido en buhoneros; porque están buscando el modo de subsistencia para evitar irse del país. Pero en su mayoría todos se han ido de los hospitales. Porque en los hospitales, además de que no hay nada; no hay medicamentos; no hay equipos; no hay material médico-quirúrgico, entonces son acosados, vilipendiados por parte de las autoridades, que están en los hospitales; por parte de algunos funcionarios policiales y por parte de algunos colectivos, que se prestan para ese tipo de cosas.

Hay casos en que el paciente ha muerto por falta de agua en una de las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué sabe usted?

-Precisamente, el agua es indispensable para todo uso. Pero, particularmente, en los hospitales no hay agua y, en ese sentido, no hay forma de que se puedan limpiar los pisos, las paredes en las salas donde están los pacientes. Una vez que un paciente es dado de alta hay que desinfectar la cama donde ha estado en su proceso de curación; para que lo ocupe otro paciente. El hecho es que esta regla solo se cumple a medias; porque, además de no haber agua, no hay los productos de limpieza; ni siquiera cloro; mucho menos bactericidas.

-Entonces, todas las bacterias que están allí, el paciente que llega las va a recibir y, además de eso, una enfermera o un enfermero que atiende, aproximadamente, 45 pacientes tiene grandes limitaciones para lavarse las manos; porque si hay agua en el hospital entonces se consigue con que no hay jabón o bactericida. Se trata de una situación muy compleja. Los pacientes entran con una enfermedad y en el hospital adquieren otra enfermedad; que es innata de ese centro asistencial; un colapso total.

El gobierno alega que las sanciones de EEUU han venido a agravar la crisis de la salud pública. ¿Qué piensa usted?

-La crisis de la salud la agravó la desidia y la irresponsabilidad. El gobierno, si fuera un poco más habilidoso, debería buscar fórmulas para resolver situaciones como las que están ocurriendo, por ejemplo, con los servicios básicos: luz, agua; tratamiento de los distintos enfermos, que tenemos en el país. Pero lamentablemente no lo hace, y vemos que se utiliza los recursos para otras cosas, pero para los servicios básicos no los hay.

-Nosotros vemos que algunas personas están manipulando dólares; gente de clase muy alta y gente de clase muy baja. Es decir, una economía que está dolarizada. Pero ellos se niegan a dolarizar los sueldos y salarios de los profesionales. Si ellos fueran más habilidosos todos estos profesionales que han sido formados en un 90% en universidades públicas, deberían retenerlo, para que formáramos más y mejores profesionales, como siempre lo ha hecho Venezuela, a través de sus universidades públicas. No, sencillasmente, la intención del gobierno pareciera que es la de acabar con esta clase profesional para entonces dedicarse a improvisar, tal como lo hicieron ellos al improvisar sindicatos de laboratorios a su favor; de modo que haya personas no profesionales, y a quienes han tratado de formar en cursos de capacitación de cuatro o cinco meses

-Yo no quisiera pensar que si es que el presidente quiere que se siga su ejemplo: una persona sin formación, y entonces plantea que no haya formación profesional en los distintos congéneros venezolanos en este momento.

vaya al foro

Etiquetas: enfermeras | hospitales | Ramón Agüero