Rafael Torrealba, constituyente: Revisión del CNE es para preparar las parlamentarias

especial Anaisa Rodríguez / 25 sep 2019.- El constituyente Rafael Torrealba, hermano de Francisco Torrealba, confirmó este miércoles que la revisión del CNE planteada en la Mesa Nacional tiene como único propósito preparar las elecciones parlamentarias de 2020.





En entrevista concedida a Noticiero Digital, Torrealba aseveró que como representantes del gobierno respeta la Constitución y que por eso no pueden realizarse los comicios presidenciales. “Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Ya fueron adelantadas unas elecciones presidenciales, en las que fue electo Nicolás Maduro con más de 6 millones de votos. Así, que en este momento, no es posible discutir unas elecciones presidenciales, porque constitucionalmente no corresponde”.

“Lo que sí está seguro es la revisión de la estructura del CNE, pero las únicas elecciones que se pueden vislumbrar son las del 2.020, las de la AN”, puntualizó.

Torrealba, quien se desempeña como miembro del equipo político del Psuv, aseveró que la incorporación de diputados oficialistas al Parlamento es un hecho positivo, ya que contribuye a lograr la paz de la nación. “Estamos buscando por la vía de la incorporación de nuestros diputados iniciar un proceso que permita legitimar nuevamente el poder legislativo y que logremos en el camino de estos acuerdos meter en el hilo Constitucional y en el marco del respeto de las leyes, a la AN”.

El constituyente aseguró que la recincorporación de diputados oficialistas “es un ejemplo de moralidad”. “Es buscar alternativas distintas a la violencia, a la confrontación física, y por supuesto abrir los espacios para, en el espíritu de la palabra, lograr acuerdos y condiciones relacionadas a los puntos de encuentro y desacuerdos que existan con la oposición venezolana”.

Al ser consultado sobre la activación del TIAR, el constituyente condenó la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. “Pretenden hacer uso de la fuerza para que Venezuela tenga un cambio de régimen. La activación del TIAR tiene solo tiene carácter cohercitivos. Buscar impulsar una incursión militar en nuestra patria”.

“Fallidos han sido todos sus intentos para salir del gobierno legítimo de Nicolás Maduro, han fracasado Trump y sus secuaces, en todas sus dimensiones”, dijo.

Respecto a el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, el constituyente manifestó que la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU no tomó en cuenta la información suministrada por el gobierno de Maduro. “Lamentamos que no haya considerado todo lo que se puso en sus manos relacionado a la violencia generada por la oposición”.

Sin embargo, reconoció las dificultades económics, “producto del bloqueo económico brutal, obsesivo, que ha hecho Estados Unidos contra el país, negándonos la posibilidad de poder comprar alimentos y medicinas que requerimos”.

Torrealba resaltó que principal crisis política del país es la oposición, “que destrozó la política”. “El desastre al que han sometido el mismo hecho político los que representan a la oposición venezolana que son menos aceptados y más repudiados por sus seguidores”.

A la vez rechazó la negativa de la oposición, “de estos agentes del imperio norteamericano, para debatir cómo incrementar los niveles de producción y generar propuestas para resolver lo que aqueja a nuestro pueblo”.

“La voluntad existe por parte de nosotros; se deben crear los espacios para la discusión. Yo quisiera que se hiciera el milagro de que el señor que representa a la oposición y quien sigue con su sueño de presidente interino pudiera concentrarse en ir al diálogo, respetarlo y también a no darle una patada a la mesa cada vez que se le ocurra”, sentenció al referirse a Juan Guaidó.

vaya al foro

Etiquetas: ANC | Mesa Nacional de diálogo | Rafael Torrealba