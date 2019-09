Provea, sobre visita de enviados de Bachelet: Esperamos que esto no sea un gesto

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.- Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, indicó que espera que visita de enviados del Alto Comisionado de la ONU a cárceles venezolanas no sea un “gesto porque el Consejo de DDHH de la ONU discute la situación de Venezuela”, sino “el inicio de un plan de trabajo”.



“Nosotros solicitamos, desde que se anuncio la presencia de la comisión de Bachelet en Venezuela, que visitaran distintos recintos penitenciarios. No se les permitió el acceso a ninguna cárcel del país, luego se fueron y volvieron al país si se les permitió a 2 recintos del área metropolitana… Esperamos que sea un inicio de un plan de trabajo donde puedan seguir visitando los recintos penitenciario y acceder a los presos políticos… Si ellos están en Venezuela solamente para informar, es importante pero no es suficiente”, explicó Uzcátegui a Voz de América.

En ese sentido alegó que después del tercer informe sobre Venezuela “la reacción del gobierno fue muy negativa, quienes no permitieron el reingreso a las autoridades de la Alta Comisionada, entonces desde ahí comenzaron las negociaciones entre estas dos instancias, y Maduro ha permitido que retornen y ha reiterado su supuesta voluntad política de cumplir los acuerdo y este es el trabajo que tiene hacer la Alta Comisionada, de mediar para que se mejore la situación de DDHH”.

