Propósito del TIAR no es usar la fuerza militar en Venezuela, afirma Carlos Trujillo

ND / 10 sep 2019 – El embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, aseveró este martes que el verdadero propósito del TIAR es traer mayor presión para un cambio político en Venezuela y descarta la intervención militar.

“El propósito del TIAR no es evocar fuerza militar. El propósito del mismo es buscar un marco jurídico, que no existió hasta este momento, en el que la mayoría de los países puedan participar, puedan avanza, traer mayor presión para Venezuela para traer un cambio democrático, ese es el propósito del TIAR, ayer 11 países firmaron la convocatoria, ya hay los votos necesarios para convocar una reunión del TIAR, van a fijar la fecha de esa reunión que imagino sería sobre las próximas semanas, esa reunión va a ser a nivel de cancilleres, donde van a repasar todas las posibilidades y opciones que tienen para poder lograr o liberar a Venezuela, y entre eso, preocupaciones que hemos escuchado sobre la crisis humanitaria que viven los venezolanos, la crisis migratoria que no sólo viven los venezolanos, sino también los países vecinos, la crisis de falta de control de fronteras, y de grupos armados que están viviendo hoy en día en Venezuela, amenazas que eso grupos le causan a la región, grupos de tráficos humanos, de tráficos de armas, de tráfico de oro, de narcotráfico, esos son los marcos importantes que se van a abordar, también e marco sobre la crisis de salud”, detalló Trujillo en una conversación vía telefónica compartida por TVVenezuela Noticias.

El embajador de EEUU ante la OEA agregó que “la meta primaria de EEUU es que Venezuela pueda celebrar la democracia, y como lo ha dicho el presidente y el secretario de Estado, estamos haciendo todo lo posible para poder lograr esa meta, tomando en cuenta la situación de hoy en Venezuela. En el TIAR para avanzar en cualquier medida se necesitan 13 votos a favor. EEUU sigue considerando varias opciones, escuchamos las propuestas se países vecinos sobre lograr una salida pacífica a todo esto. Escucharemos las soluciones que van a proponer nuestros aliados, pensamos con la estrategia por la primera ley después de invocar el TIAR tras 18 años, vamos a hacer todo lo posible por tener éxito en Venezuela. Todos los aliados y los amigos de Colombia, vamos a hacer lo posible para ayudar a uno de los mejores aliados que hemos tenido en América. Espero que si hay un acto de agresión, el TIAR va a estar pendiente, ya está la convocatoria y va a ser un tema que se va a abordar, es totalmente inaceptable que un gobierno ilegítimo usurpando el poder esté amenazando la seguridad e integridad de la región”.

Lea más: Carlos Vecchio a Efe: La crisis venezolana exige el uso del TIAR

“El propósito del TIAR no es evocar fuerza militar. El propósito del mismo es buscar un marco jurídico en el que la mayoría de los países puedan participar, traer mayor presión para Venezuela para traer un cambio democrático”, dijo @USAmbOAS , embajador de EEUU en la OEA. pic.twitter.com/1T5F0lsaKt — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 10 de septiembre de 2019

"El propósito del TIAR es traer mayor presión para un cambio en Venezuela", así lo aseguró el embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo. #TVVNoticias por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/ecPY7nDNR2 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 10 de septiembre de 2019

"La meta primaria de EEUU es que Venezuela pueda celebrar la democracia", enfatizó el embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo #TVVNoticias por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/SgYMFC9Qu4 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 10 de septiembre de 2019

"Todos los aliados y los amigos de Colombia, vamos a hacer lo posible para ayudar. Si hay un acto de agresión, el TIAR va a estar pendiente", enfatizó el embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo #TVVNoticias por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/CRUj7sslKX — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 10 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Trujillo | Colombia | EEUU | OEA | TIAR | Venezuela