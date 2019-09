Pizarrro, a Maduro: Por declaraciones como esas es que Venezuela vive la peor “tragedia”

ND / 30 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, aseveró este lunes que para solucionar la crisis social y económica del país no es necesario “pagar un avión” con millones de venezolanos desde Perú como señaló Nicolás Maduro.

“Solucionar la crisis social y económica del país no es pagar un avión con millones de venezolanos, solucionar la crisis es cambiar la realidad, es que el venezolano tenga acceso a alimentos, medicamentos y oportunidades para volver y reconstruir su país. Por declaraciones como las que hoy hizo este régimen es que Venezuela vive la peor tragedia. Por esas mismas declaraciones el mundo sabe quiénes son los corruptos y violadores de #DDHH. Venezuela tendrá su libertad y a los responsables de tanto daño les llegará su justicia”, posteó Pizarro en su cuenta Twitter.

El tuit del parlamentario fue en respuesta a una publicación del periodista Gabriel Bastidas, quien hacía una transcripción de Nicolás Maduro, donde decía que “le he pedido a la ONU, a Bachelet, a Acnur, que si de verdad quieren apoyar a los migrantes venezolanos, que me den los recursos. Si me dan 200 millones de dólares, yo me traigo a todos los venezolanos de Perú”.

Por su parte, Pizarro agrego que “condenamos los ataques de xenofobia que hoy sufren los venezolanos en Perú y alentamos a su Gobierno y Oficina de migración a seguir haciendo todo el esfuerzo para detener esto”.

Lea más: Maduro a la ONU: Si me dan $200 millones traigo a todos los venezolanos en Perú

1/3 Solucionar la crisis social y económica del país no es pagar un avion con millones de venezolanos, solucionar la crisis es cambiar la realidad, es que el venezolano tenga acceso a alimentos, medicamentos y oportunidades para volver y reconstruir su país. https://t.co/c9wCb3q9fL — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) 30 de septiembre de 2019

2/3 Por declaraciones como las que hoy hizo este régimen es que Venezuela vive la peor tragedia. Por esas mismas declaraciones el mundo sabe quienes son los corruptos y violadores de #DDHH. Venezuela tendrá su libertad y a los responsables de tanto daño les llegará su justicia. — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) 30 de septiembre de 2019

3/3 Condenamos los ataques de xenofobia que hoy sufren los venezolanos en Perú y alentamos a su Gobierno y Oficina de migración a seguir haciendo todo el esfuerzo para detener esto. — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) 30 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Miguel Pizarro | Nicolás Maduro | ONU | Venezuela