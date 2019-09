Pietro Parolin: Aún seguimos creyendo en el diálogo de Noruega

Oleg Kostko / foto: VOA Noticias / 26 sep 2019.- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, declaró este martes que la santa sede apoyó el proceso de Noruega porque creyó que podía ser el lugar donde se pudieran acordar una elecciones y aún lo siguen creyendo.

“Apoyamos el proceso de diálogo de Noruega porque creímos y aún seguimos creyendo que podía ser un instrumento para encaminar una solución del problema de Venezuela entonces ojalá que se pueda retomar y que de fruto”, expreso Parolin en declaraciones dadas a VOA Noticias.

Lamentó el creciente éxodo de venezolanos y el hecho de que muchos no vean esperanza en el futuro de Venezuela por considerar que significaría el fin del país. “Esta es parte de la gran preocupación que tenemos, el hecho de que los venezolanos dejan su país, me decían algunos venezolanos sobretodo jóvenes que no logran esperar esperanza en el futuro de Venezuela y esto es trágico porque significa el fin de un país”

Indicó también que espera que en Venezuela se logre un acuerdo para que se ejecuten en el país unas elecciones creíbles que permitan darle fin a la crisis. “Creo que la salida son las elecciones, buscar un acuerdo entre todos, a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales”.

