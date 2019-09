Pichardo: Vamos a garantizar que se cumpla la visita de la comisión de la ONU

Jhoan Meléndez / 27 sep 2019.- La diputada a la AN, Adriana Pichardo, en compañía de Delsa Solórzano, aseguró que la AN será garante de que se cumpla la visita de la comisión de DDHH de la ONU a las cárceles, luego que Jorge Valero afirmara que el oficialismo no colaborará con esta misión.



“Para nosotros es muy importante que aquí si exija la visita muy dependiente y no controlada y que tengan a acceso a todos los centros de reclusión donde mantienen a los presos políticos”, dijo Pichardo en rueda de prensa.

En ese sentido dijo que comienza a labrarse “un camino más claro para que las víctimas tengan justicia en el menor tiempo en las justicias internacionales”.

Por otro lado agradeció a la Unión Europea por las sanciones al chavismo “principalmente a cuatro de los principales violadores de DDHH en este país”. “El tema de los Derechos Humanos en el país ya empieza a ser una bandera para todo el hemisferio y que no era mentira las veces que levantamos la voz por esto”, puntualizó Pichardo.

#27Sep Las diputadas a la AN, Delsa Solorzano y Adriana Pichardo, se pronuncian sobre la resolución aprobada por el Consejo de DD. HH de la ONU que obliga al Estado venezolano a darle acceso a funcionarios del Alto Comisionado de DD. HH a cárceles. pic.twitter.com/bWrXdmkaOV — Reporte Ya (@ReporteYa) 27 de septiembre de 2019

