Pedro Carreño: Es el TSJ que determina qué diputado vuelve y cuál no

Anaisa Rodríguez, desde el Parlamento / 24 sep 2019.- El diputado a la AN por el Psuv, Pedro Carreño, aseveró este martes que la Asamblea Nacional está en desacato y no le corresponde determinar quién debe ser diputado y quién no.

“Si bien es cierto que la Constitución establece que el cargo de diputado se pierde al aceptar un cargo público, quien califica a los parlamentarios es esta cámara y está en desacato. Es por eso que la misma Constitución establece que el último intérprete es la Sala Constitucional del TSJ y es ella quien determine si están en desacato o no los diputados”, dijo al pedir el derecho de palabra en la sesión de este martes.

Carreño rechazó “no puede haber un poder que juegue a la confrontación, al desasosiego, al referirse a la Asamblea Nacional.

A la vez que consideró que el Parlamento presidido por Juan Guaidó tiene un conflicto con todos los demás poderes. “La AN es un poder en conflicto, tiene conflicto con el TSJ, con el CNE, con el Ejecutivo”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Pedro Carreño | Psuv