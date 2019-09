Pedro Carreño: Si Colombia ataca a Venezuela “tomaremos Bogotá”

Oleg Kostko / 10 sep 2019.- El constituyente y dirigente del Psuv, Pedro Carreño aseguró este martes que en caso de una guerra con Colombia el Ejército venezolano tomará el control de Bogotá antes de que lleguen a San Cristóbal o Maracaibo.

“Ante un agresión militar de Colombia, primero, clavaremos nosotros la bandera venezolana en Bogotá antes que lleguen a Maracaibo o San Cristóbal”, aseguró Carreño en una entrevista dada en Primera Página.

Además, dijo también que incluso tomaría Aruba y Curazao si alguien portaviones de EEUU llega al país desde esas islas. “Nosotros tenemos que defendernos… y tendríamos la responsabilidad de clavar esta bandera en Aruba y Curazao también. Hay que liberar esos pueblos también. No es posible que a estas alturas sean colonias de Holanda”, agregó.

Sobre información de la Revista Semana

Previamente, Carreño aseguró que el reportaje de investigación publicado por la revista semana es parte de un plan de EEUU para atacar Venezuela que incluye a los militares que desertaron del Ejército descontentos con el chavismo

“Sobre Venezuela se cierne un perverso, macabro y criminal plan para satanizar y criminalizar al pueblo y al gobierno de manera tal para generar las condiciones que permitan una escalada de agresiones que terminen con el control total del territorio y Colombia cual capín de América queriendo matar a sus hermanos se ha prestado para volverse un portaviones de EEUU para que se hagan ataques directos a Venezuela y no de manera ruin como lo hace esta revista”, dijo.

Argumentó que dicho plan fue gestado por la directora de la CIA, Gina Haspel. “Esto es un plan diseñado por la directora de la CIA Gina Haspel donde se construye una fachada de un supuesto ejército de desertores de la Fuerza Armada descontentos con el gobierno cuando en ese plan se establece que es la fachada comunicacional”.

Criticó que desde Colombia se señale al chavismo de apoyar a la guerrilla debido a los años que la misma tiene activa. “Ahora resulta que la manguala es contra Colombia y los santos de la oligarquía colombiana son las víctimas, pero la guerrilla nació en 1948 ¿y había nacido el presidente Nicolás Maduro en 1948 cuando el gaitanazo? ¿Y en el año 64 el camarada Maduro cuando tenía 2 años planificó Marquetalia?”.

Además, defendió las declaraciones de Maduro sobre la bienvenida de alias Iván Márquez y Jesús Santrich en Venezuela. “Tienen que ser bienvenidos porque estamos avanzando en un plan sistemático de paz, eso no se hizo a motus propio por el Gobierno de Venezuela fue el mismo gobierno de Colombia (refiriéndose al anterior gobierno de Santos) quien lo solicitó (…) Venezuela y Colombia deberían estar unidas por su posición geográfica y la paz en Colombia significa la paz en Venezuela, lo hacemos por filantropía, altruismo y este pueblo hermano que se cierne un baño de sangre lo que pasa es que la narcoligarquía colombiana no quiere la paz”.

Reiteró que los documentos que publicó Revista Semana son falsos. “A la revista semana le dieron este pseudoinforme para que el presidente de Colombia Iván Duque cumpla con su misión, toda esta documentación que demostramos que es falsa y que en realidad es un oficio de la Misión Alimentación porque hasta estúpidos y malos para hacer montajes son ¿no?, yo diría mediopendej… los bichitos”.

Carreñó declaró que el oficialismo no necesita de la fuerza militar de los grupos terroristas de las Farc y el ELN debido a los dos millones de milicianos en dicho componente. “Hay que decirle a esos animalitos del monte que no sean tan brutos, Venezuela ¿qué vamos a hacer con 1500 combatientes si tenemos 2 millones de milicianos que se entrenan a diario en nuestro país con su fusil?, y con un fusil dragonov que es infalible, Diosdado Cabello dice que si invaden Venezuela no sabe cómo saldrán pero yo sé que vivos no van a salir”.

Durante la entrevista, cargó también contra los señalamientos de la Revista Semana donde aseguran que se le ha pedido información de inteligencia a las Farc. “A Colombia la atraviesa un rio de lado a lado basta con buscar en internet para saber que puentes lo atraviesan, ya nuestros sukhoi lo tienen, nuestras piezas de artillería, en 11 segundos un sukhoi está en Bogotá, tenemos las coordenadas del palacio de “narquiño”, las del lugar donde viven la oligarquía”.

Etiquetas: Bogotá | Colombia | Pedro Carreño | Venezuela