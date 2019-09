Padres en Bolívar están entre enviar a los hijos al colegio o alimentar a la familia, según Caraota Digital

ND / 12 sep 2019.- La periodista Jhoalys Siverio realizó un reportaje para Caraota Digital, sobre el impacto que causa en el bolsillo de los guayaneses el costo de útiles escolares y uniformes, a propósito del inicio de año escolar la próxima semana, en el que se puede apreciar que una camisa blanca cuesta no menos de 86 mil bolívares, mientras que un par de zapatos 250 mil bolívares, considerando que el sueldo mínimo es de 80 mil bolívares y con él deben cubrir gastos de alimentos y medicinas para la familia.

Libertad Cabrera es madre de seis hijos, dos de ellos en edad escolar. Uno de nueve años y otro de siete. Todavía no sabe qué hacer para resolver el uniforme escolar de sus hijos, pues percibe apenas un sueldo mínimo, Bs. 40.000 mensual.

“Se me ha hecho imposible porque el sueldo no me alcanza, los precios están exhorbitantemente caros. Con lo que gano no puedo comprar un par de zapatos, yo lo que gano son 40.000 bolívares al mes y los zapatos están en 200, 300, 400 mil bolívares”, manifestó Cabrera, según el reportaje.

El sueldo mínimo que recibe Libertad no alcanza ni para comprar un metro de tela.

