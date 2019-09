Padre Honegger Molina: Los radicales no han resuelto nada

ND / 8 sep 2019.- El padre Honegger Molina, Vicario Episcopal para los medios de comunicación, pidió este domingo al gobierno y a la oposición encontrar una solución negociada a la crisis económica y social que sufre Venezuela.

Así lo dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen.

“Venezuela necesita una solución consensuada. No puede ser posible que haya tanta indolencia no solo de parte del gobierno sino también de la oposición… que aparten el apasionamiento y se enfoquen en el dolor de la gente. Sabemos que los grandes conflictos de la humanidad se han resueltos con negociación… Me da dolor; los extremistas y radicales no han resuelto nada… los extremismos lo que trae es daño, violencia. Es el momento de la sensatez”.

“¿Quién tira la primera piedra?”, le preguntó Croes.

“Esto es un llamado a la conciencia de lado y lado… Tenemos que proponer salidas y llamar a las partes para cesar el fuego cruzado. Son 20 años perdidos. Esto no puede seguir demorándose. Por supuesto las elecciones son la vía para resolver la crisis y que vuelvan los capitales y la gente que se ha ido”.

El padre Molina, también profesor de Comunicación Social de la UCAB, reiteró que el principal problema es el económico. “Hay que estar ciego para no verlo y sentirlo. En Caracas estamos en una burbuja de cristal. Si se va la luz, regresa rápido… El Clap llega con más frecuencia, pero hay que pisar el interior: las vías de comunicaciones son desastrosas y los cortes eléctricos son inhumanos… no atenderlo es estar totalmente cegado a una salida pacifica y democrática”.

“¿Por qué la gente no sale a la calle?”, se preguntó. “Porque estamos totalmente consumidos en buscar comida. ¿Cómo se organizan? No hay fuerza. También hay mucha represión”.

“¿Qué conversa usted la gente de los barrio?”, le preguntó Croes.

“Hay una súplica de que sean escuchados sus sufrimientos. En la gente hay desesperanza. Se ha perdido confianza en el liderazgo político, de ambos extremos. No ven la salida electoral. Están muy deprimidos… y eso es doloroso. Se mueren proyectos, emprendimientos… el tema de la desesperanza es serio. Es preocupante que no haya confianza en nuestro liderazgo político, eso preocupa gravemente. Tenemos que recuperar la confianza”.

Otros temas.

Parto humanizado. “No hay manera de controlar la natalidad… y la realidad desnuda la procreación desordenada… el parto humanizado es inhumanizado. No las atienden. Las condiciones son muy desastrosas”.

Normalmente de entre 80 y 100 mamás, y 500 niños en Caracas

Protestantes. “Tienen una gran presencia en las zonas populares y en los Llanos, en Apure, pero la Iglesia Católica sigue creciendo”.

Escuelas Fe y Alegría. Jesuitas. Han tenido que suspender algunos programas, sobre todo equipamiento de escuelas que han sido robadas También la perdida de docentes”.

Robos en las iglesias. “Sí, lo poco que tenemos. El vandalismo ha entrado en algunos templos de Venezuela”.

Etiquetas: extremismos | Honegger Molina | Iglesia Católica | liderazgo opositor