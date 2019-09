Padre de Brayan Navarro a la BBC: No es fácil ver a tu hijo muerto

ND / 16 sep 2019.- Richard Navarro, padre del niño futbolista Brayan Navarro que fue asesinado en el estado Sucre luego de que un grupo de hampones dispararan contra su vehículo cuando intentaron atracarlo relató a la BBC Mundo como se dieron los hechos.

“Cuando ya estaba cerca de los reductores de velocidad, salió un carro vinotinto de una de las vías externas. Pasé al carro y cuando me doy cuenta ya lo tenía al lado y chocó levemente a la camioneta en la que nosotros veníamos. Ellos me interceptan, yo me paro, y la persona que iba en la parte de atrás abrió la puerta disparando de una vez. Me agacho, le meto la reversa al carro y los otros empiezan a dispararme también. El delincuente empieza a correr detrás del carro, disparando y disparando. Lanzaron 10 disparos hacia el carro, pero solo tres lograron impactarlo, una de las balas pasó y le pegó a mi hijo”.

Agregó el padre del infante que “No es nada fácil ver a tu hijo muerto cuando uno viene tan alegre de un viaje y también por la forma en la que él jugó. Estaba muy alegre”.

Pulse aquí para leer la nota completa en la BBC Mundo

Lea más: Una niña a Delcy Rodríguez en inicio del año escolar: “Chávez vive, la lucha sigue”

vaya al foro

Etiquetas: asesinato | Brayan Navarro | Sucre | Venezuela