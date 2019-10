Pacientes con VIH en Lara denuncian que no son operados por “no tener” el kit de bioseguridad

ND / 30 sep 2019 – Diversos pacientes con VIH en riesgo de morir, denuncian que no son operados por no tener el kit de bioseguridad en el estado Lara.

“No podemos esperar, la doctora muy claro nos dijo que había un 50% de vivir y un 50% de que muriera porque se podía quedar con un paro respiratorio”, aseguró Raiza Farmefano, presidente de la ONG Conciencia por la Vida a TVVenezuela Noticias.

Por otra parte, pacientes informan que han sido estafados con la compra de kit de bioseguridad, donde cada uno tiene un costo de 65 dólares para un monto total de 390 dólares.

“Conseguimos una distribuidora que se llama Distrimedical 2 mil CA en Caracas, en Altamira, y nos ofrecen el kit a 65 dólares cada uno a cambio del día, hicieron el negocio y quedaron que iba a llegar, ellos se fueron al aeropuerto y los kit no llegaron”, agregó Farmefano.

La reportera Arisnelly Peña concluye que en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda es un centro de salud de referencia de la entidad donde a los pacientes se les pide desde una gasa y algodón para ser atendidos.

Etiquetas: Lara | Venezuela | VIH