Oscar Ronderos: Diputados del Psuv nunca debieron irse de la AN

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 23 sep 2019.- El diputado a la AN, Oscar Ronderos, aseguró que “aunque piaron tarde”, los parlamentarios del Psuv nunca debieron irse de la Asamblea Nacional, además señaló que el regreso de estos “es el reconocimiento a la legitimidad de la asamblea y no existe tal desacato”.



“Catorce millones de venezolanos votaron por nosotros para ejercer su representación. Ahora están reconociendo que es el centro del debate político y que no han debido pararse de ahí”, expresó Ronderos a Unión Radio.

Sobre el diálogo entre el chavismo y una minoría opositora, el legislador señaló que este es “un diálogo sobrevenido”, al tiempo que explicó que sumando a estos con los diputados oficialistas “no llegan ni a 50”.

Rondero además resaltó que cualquier acuerdo, incluyendo la renovación del CNE, debe contar con las bancada de los partidos de oposición encabezados por AD, PJ, VP y UNT.

Liberación de Edgar Zambrano

Por otro lado indicó que la liberación del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, no se debe al acuerdo en la Casa Amarilla, pues alega que Uruguay “estaba ejerciendo presión sobre Maduro para que lo liberara porque no cometió ningún delito”.

Lea más: Maduro: Diputados revolucionarios se reincorporan mañana a la AN en desacato

vaya al foro

Etiquetas: AN | diálogo | Oscar Ronderos | Psuv