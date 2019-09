ONG Acceso A La Justicia ante la CIDH: Diputados han sido condenados por delitos que no existieron

ND / 25 sep 2019.- La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza denunció que el TSJ por orden de Nicolás Maduro ha emitido al menos 105 sentencias contra diputados de la AN, por delitos que no existieron.

Louza asegura que, en esas sentencias, “ hubo ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas. Juicios que adolecen del debido proceso” y agrega que existen fundamentos jurídicos que se repiten en todos los casos sin base legal válida.

Dice Louza que de 67 partidos políticos que había para 2015, solo quedan 18, 12 progobierno y seis de la oposición.

