A propósito de la recién instalada Mesa de Negociación y Acuerdos entre el gobierno y un sector de la oposición se ha desatado un debate entre los que se dicen ser mayoría, y otros factores que estos definen como minoría.

Desde Unidad Visión Venezuela reiteramos que nadie puede solo, que únicamente todos unidos podemos enfrentar con éxito a este régimen. Lamentablemente, debido a la división que existe, a los intereses personales y a las aspiraciones presidenciales de unos pocos, hoy dentro de esa “Unidad” hay varias fracciones, nuevos partidos y grupos. Por ello, hemos venido proponiendo un Encuentro Nacional de la Oposición.

Lo que quiero significar con esto es que desde los sectores que adversamos a este régimen, tenemos distintas visiones de cómo lograr el cambio, pero sobre todo de cómo resolver la crisis. Pero además, en nuestra organización política estamos claro que en Venezuela solo existe una mayoría, esa que tiene hambre, que clama porque le resolvamos sus problemas, y que por supuesto tiene ganas de salir de esto.

Me voy a permitir colocar algunos comentarios que resumen el sentir de nuestro pueblo, esperando que los mismos hagan reflexionar a esa dirección política que continua insistiendo en el todo o nada.

“Diputado Omar. Una pregunta: ¿Cómo ves tú ese acuerdo firmado recientemente? Porque yo en particular no me siento representado por las personas que dicen ser oposición y firmaron ese acuerdo, ahora si es por un bien común vamos a darle pues…”.

“Aun cuando yo no esté de acuerdo, y es una opinión personal, pero si eso trae un acuerdo para un bien nacional cuenten con mi apoyo”.

“Nunca fui seguidor o admirador de ninguno de estos señores que firmaron, pero estoy de acuerdo en sentarse a dialogar y buscar soluciones a nuestra tragedia. Les recomiendo que ignoren los insultos, porque esa misma gente que insulta, es la misma que también insultaba a los que fueron a Oslo o Barbados. Por ellos es que estamos así”.

Es hora que busquemos una solución pacífica y negociada que atienda el padecimiento de la gente, la grave crisis que nos ahoga como nación. Necesitamos acuerdos, no mediciones de fuerza. Es perversa la violencia e inútil la abstención.

Como bien lo decía el licenciado Simón García de la Plataforma Todos Unidos, en nuestro secretariado nacional del partido, que denominamos: Venezuela demanda unión. “No podemos permitir impasiblemente a que siga la destrucción del país mientras se discute sin voluntad de llegar a acuerdos”. Por esto afirmamos que la política de cambio, exige cambios.

Desde hace rato hemos venido diciendo, que más allá de la diatriba política y de la lucha por el poder, se debe atender a esa mayoría de nuestro pueblo que sufre. Esa debe ser la prioridad, resolver la precariedad en la que vivimos y que afecta cada vez más a los menos favorecidos. Por ello nuestra invitación es a que sin importar los intereses y posiciones de cada grupo, se hagan esfuerzos en pro de esos venezolanos. El escollo está en que esa estrategia necesita política de altura de la cual esta dirección política carece. En fin, la política de cambio, exige cambios.

Urge que podamos idear mecanismos que nos permitan lograr mejoras en la vida de la gente hoy a pesar de la crisis política; esto no quiere decir que sacrifiquemos la búsqueda del cambio político, sino que entendamos que el que no haya aún ocurrido no quiere decir que no podamos hacer nada.

Es la hiperinflación, la total devastación del poder adquisitivo del venezolano, el colapso de los servicios públicos, es la pobreza, el hambre, la enfermedad. Es el sistema educativo, y pare usted de contar. En fin, la lista de urgencias sigue siendo la misma desde hace rato. El mejor ejemplo es como continúa aumentando la diáspora de venezolanos obligados, a buscar como poder desde afuera ayudar a mejorar no solo su calidad de vida, sino de la de su familia. Insistimos; la política de cambio, exige cambios.

En todo caso, la política se mide por resultados, y “por ahora”, ni el G4 (AD, UNT, PJ, VP), ni este grupo de Cambiemos, MAS, Esperanza por el Cambio, Bandera Roja y Soluciones por Venezuela han logrado mayor cosa para satisfacer las necesidades de nuestra gente.

Desde Unidad Visión Venezuela seguimos esperando la liberación incondicional de todos los presos políticos, que comience el proceso para elegir un nuevo Poder Electoral, pero sobre todo que se de ese intercambio de petróleo por alimentos y medicinas.

