No voy a opinar sobre lo que no conozco: Edgar Zambrano, sobre acuerdos

ND / 18 sep 2019 – El primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, sostuvo este miércoles que la regla de oro de la democracia es la mayoría, por ende no se puede dejar que se imponga una política que no tiene el respaldo nacional.

“Vamos a recorrer el país, caminando con nuestro pueblo, y vamos a construir esas caminatas de manera permanente, en una oración, en una iglesia, y en todos los credos, porque tenemos el mandato y la obligación de hacer de la democracia un ejercicio amplio. Debo darle gracias a las distintas iglesias, especialmente a la iglesia católica, a la Conferencia Episcopal, al Nuncio Apostólico, que tuvieron una actividad bastante significativa en mi liberación. El hecho de estar en prisión incomunicado, aislado, ausente del mundo, ya eso es una flagelación, un acto criminal, uno de los delitos más abominables es el secuestro, y eso tenemos que evitarlo a toda costa, y para evitarlo debemos rescatar la política y desechar cualquier mecanismo de violencia”, detalló Zambrano en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “no tenía acceso a ninguna información, voy a documentarme, soy en el proceso de información, voy a llenarme de los hechos de la vida nacional porque el casette se me venció y no tenía acceso a nada en prisión. Así como la antipolítica nos hizo mucho daño, los radicalismos in extremis también nos han hecho daño. En el mandato político, obligatoriamente tuve que tener relaciones con todos los presidentes del Parlamento y debía entenderme con ellos. Para buscar la liberación de un preso hay que acudir a quienes tienen las llaves de la prisión, y el mecanismo a quienes tienen el mecanismo para poder liberar presos políticos. La regla de oro de la democracia es la mayoría, y no podemos dejar que se imponga una política que no tiene respaldo nacional. Ahora que vamos a caminar por Venezuela vamos hacer los actos políticos y tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia por la democracia y por las organizaciones políticas, los jóvenes no pueden estar escondiendo los colores de su ideología, de su bandera política”.

“Estoy de acuerdo con todas las vías que conduzcan a la paz de Venezuela, se debe hacer el esfuerzo por conciliar a todos los factores políticos y tener un discurso que enamore al país, para que respalde las propuestas de la oposición. Hay que darle soluciones a los venezolanos que no tienen alimentos en su casa, que no tienen medicinas para sus enfermos, a ellos hay que ayudarlos. No conozco el alcance de los acuerdos pero voy a reunirme con ellos porque tengo que hacer mi trabajo político. Me reuniré con todos los factores que hicieron un esfuerzo por mi liberación, y no voy a opinar sobre lo que no conozco, sólo los invité a hacer un esfuerzo de unidad nacional. Con toda seguridad seguiré la opinión de mi partido con relación a esos acuerdos. Mi partido, Acción Democrática, con 78 años de historia tiene mucho que hacer. Como AD tenemos mucho que ofrecerle a Venezuela”, concluyó.

Etiquetas: AN | Edgar Zambrano | Mesa Nacional | Venezuela