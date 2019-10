No hay una corriente de xenofobia en Perú hacia venezolanos, asegura Óscar Pérez

ND / 30 sep 2019 – El director de la ONG venezolanos en Perú, Óscar Pérez, aseguró este lunes que la xenofobia “no se debe generalizar” en un país, luego de que se difundiera un video en el que se aprecia un grupo de policías peruanos dándole una golpiza a una joven venezolana.

“No se puede generalizar la xenofobia, ni de un lado ni del otro, así como hemos pedido en innumerables ocasiones que frente a algunos hechos delictivos de los cuales los protagonistas han sido alguno malos elementos de origen venezolano, y por eso nos juntan a todos en el mismo saco, y no podemos ahora por una minoría e ciudadanos peruanos cantando consignas contra los venezolanos, porque no hay corriente xenófoba, eso no es así, recibimos solidaridad, comprensión y ayuda del pueblo peruano, y eso hay que recalcarlo”, afirmó Pérez a TVVenezuela Noticias.

El director de la ONG venezolanos en Perú agregó que “muchas personas, sobre todo seres políticos allá en Venezuela están hablando del tema, pero se está sobre dimensionando, me pongo mi camisa con la bandera de Venezuela y no recibo insultos, aunque si hay un pequeño grupo que hace consignas de xenofobia, pero la situación no se ha ido de las manos”.

