Necesitamos un cambio del TSJ y del Poder Ciudadano, afirmó Stalin González

ND / 19 sep 2019 – El segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, aseveró este jueves que no sólo es necesario un cambio del CNE, sino también se debe cambiar al TSJ y nombrar a un nuevo Poder Ciudadano, para que se garantice el voto de los venezolanos.

“Se adelantó un estudio del tema de las elecciones libres en Venezuela, y arrojó que las elecciones no solamente necesitan de un cambio del CNE, sino todo un ecosistema que permita ejercer el derecho al voto con garantía para los venezolanos. Nosotros en el 2015, en la elección parlamentaria sacamos más votos, pero vino una sentencia del TSJ donde se cambió la correlación de fuerzas de la Asamblea, y se arrebató, se le intenta arrebatar las dos terceras partes a la unidad de ese proceso, entonces ir a un proceso electoral no es solamente un cambio del CNE, evidentemente es importante, hay una serie de garantías que debe tener un proceso, como el voto en el exterior, auditorias del proceso, poder tener observación internacional, eso por el punto de vista electoral, pero desde el punto de vista institucional, necesitamos un cambio del TSJ, y un nombramiento del Poder Ciudadano, porque recordemos que uno de los rectores del CNE es postulado por el Poder Ciudadano, y hoy ese poder está totalmente usurpado ya que los tres funcionarios de ese poder no están electos por la manera que dice la Constitución”, detalló González en declaraciones compartidas por Centro de Noticias Venezuela 24.

