El Nacional: Aún no se aclara muerte de mascota en vuelo de Laser Airliners

ND / foto: El Nacional / 26 sep 2019.- María Victoria Contreras denunció que a seis días de haber muerto su mascota, un perro de raza Golden retriever llamado Hachi en un vuelo de Laser Airliners de Caracas a Miami con escala en República Dominicana en circunstancias extrañas, no han recibido respuesta por parte de la empresa.

“Yo no tengo la verdad absoluta. No puedo especular de algo que no sé, yo solo sé que mi perro era un perro feliz de cuatro años de edad y sano. Los que me conocen saben que mi razón y mi motivo era traérmelo. Hachi era todo para mí”, dijo la joven a El Nacional.

Explicó que luego de notificarle a su padre de la muerte de Hachi, solo le mostraron una foto donde en el kennel de la mascota había rastros de sangre. Además indicaron que el pasado lunes Láser se comunicó con ella y su padre, German Contreras, para entregarles las cenizas sin haberle dejado ver los restos de la mascota, hecho que rechazaron y exigieron que la aerolínea rinda cuentas por el hecho.

