Mujica y Verdeal (MAS): Mesa Nacional busca demostrar que hay salida distinta al TIAR y al R2P

especial Anaisa Rodríguez/ 20 sep 2019.- Dos de representantes más emblemáticos del Movimiento al Socialismo (MAS) explicaron las razones que les llevaron a firmar el acuerdo de la Casa Amarilla junto a otros partidos minoritarios de oposición con representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

Las 11 de la mañana fue la hora fijada para la entrevista en la que Felipe Mujica, actual secretario general y uno de los fundadores del partido, y María Verdeal, su vicepresidenta; precisaron dónde, cuándo y el por qué de este acuerdo de una Mesa Nacional con el oficialismo que ha sido rechazado por el presidente encargado, designado por la AN, Juan Guaidó; por parlamentarios de la Asamblea Nacional.

El MAS es un partido político de ideología socialista democrática, que se originó de las críticas contra el modelo socialista soviético y que fue fundado el 19 de enero de 1971. Define su ideología política como “pluralista, descentralizada y no dogmática, con base en la autogestión y la cogestión de los medios de producción para la construcción del socialismo, promoviendo la participación política de la población”.

“El gobierno de transición no es un deseo”

Mujica comienza rechazando cualquier salida a la crisis que incluya la violencia, ya que eso “haría mucho más daño”.

Sobre el acuerdo firmado, Mujica reiteró que que allí no está planteado un gobierno de transición. “La cosa más loca” que ha visto en Venezuela ,dice, “es la aprobación de la Ley para la Transición”.

“Al revisar todas las transiciones te das cuenta que es un proceso que nunca se sabe cuándo comienza y nunca se sabe cuándo termina. Simplemente, cuando se da, quienes tuvieron que ver echaron el cuento de cómo fue la transición. Son circunstancias que se van dando y van generando la transición. El único país donde se pretende que se dé la transición con una ley es en Venezuela, hay muchos procesos que se están dando ahora y aquí la transición a lo mejor está en proceso y esto no tiene nada que ver con esa ley”.

Ningún diálogo oxigena a Maduro

Mujica aseveró que la idea principal de la Mesa Nacional es transmitir a los venezolanos que puede haber una salida pacífica y democrática, constitucional y electoral, más allá de la activación del TIAR, la presión internacional y el R2P.

Rechazó que Guaidó haya dicho que el diálogo de Barbados se agotó. “Un buen día dicen: dejamos de dialogar; y el país queda mirando para el techo. ¿Qué pasó ahora? Toda la expectativa estaba en el diálogo. ¿Cómo es posible que digan que dejan de dialogar y después es que dicen lo que debían haber dicho antes: de que estaban hablando”.

“Por eso nosotros nos atrevimos a establecer un documento. Los otros dijeron que el TIAR, que el R2P, que la lucha en todos los escenarios. ¿Dónde dónde está ocurriendo eso?”, agregó.

Consultamos a Mujica su opinión sobre parlamentarios de la AN que han rechazado este nuevo diálogo y sobre quienes han calificado de traidores a quienes suscribieron el acuerdo y respondió: “deben rectificar esa actitud porque ninguno de los dos somos traidores”.

“Hasta hace una semana, ¿el diálogo de Guaidó no oxigenaba al gobierno? ¿No estaban dialogando? ¿Por qué aquellos no lo oxigenan y este sí? Son cuestiones paradójicas, ninguno de los dos lo oxigena. El gobierno tiene la necesidad de buscar una salida, pero depende de la estrategia que apliquen los factores democráticos que permitan poder llegar a un acuerdo”.

Asimismo, indicó que de no encontrar una solución basada en el diálogo, el gobierno va a seguir dividiendo a la oposición. “Políticamente dicen que cuando no sabes que hacer lo mejor es ganar tiempo. Correr la arruga y aplicar el concepto de Cuba, de mantenerse sin que importe o no tener un buen gobierno”.

“Y las consecuencias de eso la estamos pagando todos los venezolanos. Pero, tiene una responsabilidad amplísima la oposición, por los errores cometidos, que son demasiados”, enfatizó.

“Ganaremos el apoyo de la comunidad internacional”

Mujica expresó que espera que durante los próximos días se sigan estructurando los resultados de este acuerdo, el cual debe incluir a todos los sectores del país, incluso reiteró su llamado al presidente de la AN, Juan Guaidó, para que se una a la Mesa Nacional.

A la vez que consideró que a medida que se vayan incorporando más actores al diálogo y se vayan cumpliendo los acuerdos parciales, los países de la región le darán el visto bueno al proceso.

“Cualquier país del mundo que vea: fracasó este diálogo (Barbados), pero inventaron esto otro y han liberado presos políticos, se logró la incorporación de los diputados a la AN, el nuevo CNE; y podrán producirse variables que ahora es imposible ver, sin embargo, lo más importante aquí es ver que estamos en presencia de una nueva oportunidad”, afirmó.

Respecto a la liberación de los presos políticos, Mujica informó que se espera que durante los próximos días cumplan con la liberación de al menos 50 presos políticos que “nunca debieron estar en estas condiciones, ya que existen indultos y la pacificación”.

Sin embargo, destacó “es un gran gesto del gobierno” y esperamos que este gobierno, dentro de la tónica de lo que está pasando, asuma sin ningún problema el tema de la pacificación.

El acuerdo va más allá de Maduro y Cabello

María Verdeal comparte el mismo concepto de la negociación y los acuerdos parciales definidos por Mujica, agregando que desde hace 10 años el MAS ha llamado a los diversos sectores del país y a otros partidos políticos a establecer soluciones para el país a través del diálogo.

“Esta vez nos dimos cuenta que se había agotado la negociación en Barbados y dijimos: ¿Qué pasa con el país? Si se agota el diálogo en la política, a dónde vamos. Así que el día sábado nos reunimos por primera vez, formalmente, los cuatro partidos opositores con el gobierno nacional, se presentaron documentos, uno que presentaba el gobierno y uno que presentamos nosotros y así surgió la idea de lograr suscribir este documento conjunto”.

Sin embargo, Verdeal aseguró que ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello formaron parte de este acuerdo. “Maduro no forma parte del acuerdo; el acuerdo se suscribe con representates del gobierno, se suscribieron por parte del gobierno un sin número de respresentantes pero no es con Maduro ni con Cabello. Nosotros creemos que debe incorporarse todos los partidos”.

Asimismo, resaltó que en diversas oportunidades le han pedido a Juan Guaidó para unir a los sectores democráticos.

“Le hemos hecho un llamado a Juan Guaidó, ese liderazgo que tiene no puede ser solamente para mantener la confrontación política, reúnete no solo con el MAS, sino con todos, vamos a definir una sola estrategia. Todos pertenecemos al 80% de los venezolanos que quiere cambio en el país y estamos dando una oportunidad con nuestra precariedad como así lo han señalado, estamos poniendo una hoja de ruta que se abre a todos, para tratar de lograr un cambio”, insistió.

“No tenemos garantías, pero esperamos ver más resultados”

Verdeal indicó que esta Mesa Nacional está basada en acuerdos parciales, lo que permitirá que no se creen falsas expectativas a los venezolanos y además aseveró que la trascendencia del mismo está en el cumplimiento de lo que está pactado y de lo que aún no está pactado en ese documento.

“Esto es un inicio, va a depender de lo que se cumpla, nosotros no tenemos garantías del cumplimiento por parte del gobierno y entendemos el escepticismo que puede existir en la población, porque no es el primer intento de diálogo con este gobierno y las expectativas son muchas, pero pedimos un voto de confianza”.

“Tenemos ya el logro de liberación del diputado Zambrano”, resaltó.

El primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, fue liberado este martes luego de que la llamada Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública aceptara la solicitud de revisión de medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad para el parlamentario, que se encontraba recluido en una cárcel militar en Fuerte Tiuna, Caracas.

“Psuv se reincorporará el martes 24 de septiembre al Parlamento”

Al ser consultada sobre por qué los diputados oficialistas no se incorporaron al Parlamento el martes pasado (según el acuerdo, “la incorporación inmediata a la AN de la fracción parlamentaria del Psuv y las fracciones aliadas del Gobierno Nacional”), la vicepresidenta del MAS aseveró “no se integraron el martes porque imagino que están evaluando lo que significa eso; recordemos que hay una Asamblea Nacional Cconstituyente y que hay diputados de la Asamblea Nacional que están en la ANC”.

“Ellos tendrán que evaluar quiénes van a retornar, pero no es tan sencillo y estarán en esa estructuración de volver a sus curules. Son 54 parlamentarios, sin embargo la información que tenemos es que el próximo martes se incorporarán a la AN”, aseguró.

“Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del CNE”

Verdeal considera que no existen circunstancias para que se lleve a cabo un proceso electoral y precisó que por eso se habla de establecer el poder electoral, designar sus autoridades y poco a poco a través de acuerdos parciales lograr un nuevo CNE.

“Se debe hablar de la proporcionalidad que se perdió y por eso estamos en blanco o negro, ver lo que es el CNE por dentro, poner al día todo para que se den las garantías suficientes”, dijo, y aclaró que “nosotros no estamos postulando a nadie, primero porque en el caso del MAS no tenemos parlamentarios, los candidatos o posibles candidatos no los postulan los partidos políticos, sino el poder ciudadano”.

“No tenían intención de resolver nada”

Al referirse al diálogo en Barbados, auspiciado por el gobierno de Noruega, Verdeal aseveró que el MAS apostó por el éxito de estas negociaciones, pese a que no conocían la agenda de las mismas.

Sin embargo, puntualizó que este proceso fracasó “porque en principio ninguno de los sectores tenía la disposición de llegar a nada. Tenían la metodología de es todo o es nada; además establecían tienes que salir tú o tengo que salir yo. Tenían posiciones irreconciliables, y con esos acuerdos totales es muy difícil avanzar”.

Para la docente de la UCV es importante la tolerancia y entender y reconocer a los otros sectores. “Hay adecos, copeyanos, está el Psuv y es más importante saber que la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio no pertenecen a ninguna militancia política”, dijo.

Unión Europea

Ambos dirigentes del MAS indicaron que durante los próximos días solicitarán una reunión con la representación de la Unión Europea en Venezuela para explicar y dar a conocer en que consiste la Mesa Nacional de diálogo.

Además, consideran que la UE debería participar como lo ha hecho hasta ahora, como negociador y acompañar al proceso, ya que ningún factor puede quedar por fuera.

Etiquetas: diálogo | Felipe Mujica | Juan Guaidó | María Verdeal | Mesa Nacional