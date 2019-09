MPV y Encuentro Ciudadano: Una propuesta para un Gobierno de Transición

ND / 8 sep 2019.- Los partidos de Simón Calzadilla (en el exilio) y Delsa Solórzano emitieron este domingo un comunicado precisando sus ideas sobre el gobierno de transición una vez lograda la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.

“Para evitar que se puedan utilizar las instituciones para favorecer alguna parcialidad política lo que garantizaría que todos los sectores políticos, económicos y sociales apoyen al gobierno de transición, que sus actores no se vean como rivales en la próxima contienda electoral y la necesaria unidad nacional sea viable de conquistar, proponemos al país nuestra visión de las condiciones que debe tener el llamado “Gobierno de Transición (GT)”.

Plantean, como una de las condiciones, que el Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros y los considerados altos funcionarios del Gobierno de Transición no podrán participar en los procesos electorales posteriores, y que el GT debe durar entre uno y tres años.

Encuentro por Venezuela – nombre de la alianza de los partidos MPV y Encuentro Ciudadano fundada esta semana- reitera que no podrán haber elecciones libres “mientras los jerarcas del régimen sigan donde están”.

A continución el texto íntegro del comunicado:

Venezuela, una nación cuyos ciudadanos, sufren una de las crisis más preocupantes del mundo, sus problemas y cómo resolverlos son tema de debate internacional.

Se comienza a estimar que la cantidad de personas que han emigrado del país alcanza los 5 millones y lo que es peor, según las más respetables encuestas hablan que entre 5 o 6 millones están preparándose para salir en los próximos meses si no se produce un cambio de la actual situación económica, política y social. No en vano se ha afirmado que el éxodo venezolano ya no es un problema regional, sino mundial y cobra fuerza en organismos internacionales. Se ha extinguido el aparato productivo nacional, generando un sistema de pobreza; las instituciones que garantizan la vida republicana democrática, se encuentran secuestradas y al servicio en función de un régimen autocrático. Vivimos en el país más violento del mundo con 81,4 homicidios por cada 100mil habitantes; somos líder mundial de incremento de precios, el único país del planeta en hiperinflación. Con la red hospitalaria y de servicios de salud destruidas, al igual que el resto de los servicios públicos, tales como: electricidad, suministro de agua potable, de gas doméstico o gasolina.

Actualmente los partidos políticos de oposición se encuentran ilegalizados, existen más de 700 presos políticos, de los miles que han sido detenidos arbitrariamente y que hoy gozan de diferentes medidas que limitan su libertad, cientos de venezolanos están en el exilio, hay decenas de dirigentes inhabilitados y otros tantos perseguidos y/o amenazados en el propio territorio nacional. El responsable de todo ello: un régimen dictatorial, cuyos principales cabecillas son señalados por graves y diversos delitos, que van desde violaciones de DDHH, hasta narcotráfico e incluso terrorismo.

Ante semejante situación, cabe preguntarse qué deben hacer los actores internacionales y nacionales para lograr revertir esta situación. La paciencia pareciera agotarse, tanto en los gobiernos del mundo como en el propio ciudadano venezolano que sigue viviendo en su país y no acepta el emigrar como solución.

En la acera de enfrente un grupo de sujetos aferrados al poder, con graves cuentas pendientes por pagar, responsables del desastre señalado y con el rechazo de más del 90 % del pueblo venezolano.

El Presidente (e) diputado Juan Guaidó ha propuesto una ruta para el cambio, aceptada y apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas en el país, a saber: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es del criterio de nuestras organizaciones políticas; Encuentro Ciudadano y el MPV, que esa sigue siendo la ruta correcta y la más adecuada para producir el cambio político que urge en el país. A estas alturas es impensable para cualquier demócrata en el mundo considerar si Venezuela puede seguir por el camino impuesto por Maduro y su régimen o si por el contrario debe cambiar. En otras palabras; si los que arruinaron a nuestra nación pueden continuar en el poder o no. Venezuela está como está por la aplicación de un modelo político de control social que está enquistado en todas las instituciones públicas controladas por la dictadura. Es su forma de permanecer en el poder “como sea”, sin importar el sufrimiento de toda la nación o cuántas muertes ocurran en el camino.

La salida de la élite responsable de la tragedia nacional es requisito indispensable para comenzar a recuperar la nación. El problema es: ¿cómo se logra que salgan del poder?

Hasta el momento se han y siguen utilizando todos los medios de presión posibles; diplomáticos, de protesta política y social, sanciones, restricciones y siguen incluso evaluándose internacionalmente lo que podrían ser medidas más drásticas si el régimen sigue en su terquedad de permanecer en el poder.

Aquí debemos señalar que ya hay claras muestras de factores internos, antes incondicionales a Nicolás que comienzan a presionar para que se facilite un cambio. Sin duda alguna la forma en la que funciona Venezuela no es útil para ningún sector, y eso incluye a las grandes mayorías de las FFAA, más los cuadros medios y bajos del Psuv.

Las condiciones especiales que se puedan acordar nacional e internacionalmente para que se facilite el cambio están en pleno desarrollo, pero sin duda alguna no es viable a la luz del interés nacional la continuidad de los representantes del régimen en ejercicio de la usurpación.

El gran objetivo a conquistar son las “Elecciones Libres” y esto último es literalmente imposible si se mantienen en el poder lo que sin ningún pudor han utilizado la institucionalidad pública para favorecerse electoralmente, chantajeando con el hambre y necesidades al elector en lo que debería ser su libre decisión en su constitucional derecho al sufragio, además de volcar los recursos públicos para favorecer sus partidos y candidatos. Categóricamente no habrá elecciones libres mientras los jerarcas del régimen sigan donde están. Nos parece una posición utilizada por Nicolás Maduro para enturbiar una posible negociación y sacar mayores ventajas a la hora de establecer las condiciones de su salida, felizmente, esto no ha sido aceptado y debe seguir rechazándose. Es decir, la primera etapa de la ruta debe hacerse cumplir: Cese de la usurpación.

Ahora bien, el tema eje a tratar de la presente declaración es el segundo paso o etapa de la ruta plateada por el Presidente (E) Juan Guaidó: El gobierno de transición. Definir las características, misión, objetivos y el tiempo del gobierno de transición es una tarea pendiente que debemos abordar desde ya. Debatir sobre lo que debería ser el gobierno de transición es perentorio y necesario. Es un tema muy importante para todos los venezolanos, la transición es medular para alcanzar el gran objetivo de la última etapa; las elecciones libres.

Este debe ser un Gobierno para la unidad nacional, una gestión para el reencuentro de la familia venezolana. Por lo cual, sus políticas y gestión pública deben contar con un amplio consenso nacional e internacional, deben ser percibidas sin duda como decisiones para el beneficio de todos y no de una parcialidad política. Esto define dos grandes objetivos. El primero; crear las condiciones institucionales y materiales que garanticen unas elecciones auténticamente libres. Segundo; comenzar el reencuentro de la familia venezolana.

En el primer objetivo señalado define dos áreas de acción: la institucional y la económica. Esto es cambiar el modelo nefasto de gestión actual por uno democrático, constitucional, moderno y eficaz en nuestras instituciones y sus políticas públicas. Graves problemas como la deuda externa, el déficit fiscal, hiperinflación, devaluación, quiebre del aparato económico, escasez de gasolina, servicio eléctrico, alimentos, medicinas, entre otros serán asuntos que deberá atender el gobierno de transición. Como si esto fuera poco deberá hacerlo de tal forma que los venezolanos lo perciban que es lo mejor para todos y generar así confianza. Además, debe obtener el respaldo de los gobiernos y actores económicos del mundo.

El gobierno de transición estará signado por graves peligros derivados de 20 años de ejercicio autoritario del poder y será una gestión delicada y exigente. Dependerá de su éxito alcanzar la tercera etapa de la ruta planteada por Guaidó y nos atrevemos a decir que también la paz de la República.

Para evitar que se puedan utilizar las instituciones para favorecer alguna parcialidad política, lo que garantizaría que todos los sectores políticos, económicos y sociales apoyen al gobierno de transición, que sus actores no se vean como rivales en la próxima contienda electoral y la necesaria unidad nacional sea viable de conquistar, proponemos al país nuestra visión de las condiciones que debe tener el llamado “Gobierno de Transición”, que denominaremos de ahora en adelante GT:

• El Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros y los considerados altos funcionarios del GT no podrán participar en los procesos electorales que deriven del GT. Estos funcionarios se comprometerían a firmar un compromiso con el país de no postularse en los procesos electorales antes señalados. Todo ello de conformidad con el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que suscribimos y anunciamos ante el país el 19 de julio de 2017 AD, PJ, UNT, VP, MPV, LCR, AP, ABP, Vente Venezuela, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia, Unparve, Fuerza del Cambio, Noe, Visión Venezuela, Movimiento Republicano, Fuerza Liberal, Moverse y Va Palante, veintiuna organizaciones políticas en total, delineando lo que constituiría la ruta de las fuerzas políticas democráticas de oposición para lograr el cambio constitucional del régimen encabezado por Nicolás Maduro, y al cual nos hemos adherido las nuevas organizaciones políticas, como Encuentro Ciudadano.

• El período del GT sería mínimo de un año y máximo de tres años, tal como lo establece la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 5 de febrero de 2019.

• El presidente seleccionado debe suscribir un compromiso ante la nación en el que se establece que su gestión será signada por la transparencia, la honradez y la imparcialidad política partidista. Igualmente los partidos políticos e instituciones de la vida nacional que impulsemos ese acuerdo, debemos adherirnos a un compromiso de apoyo y respaldo al GT.

• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente las formas para designar a los miembros del Poder Electoral, del Poder Ciudadano y del Poder Judicial y su Tribunal Supremo de Justicia. Nombramientos necesarios para la reinstitucionalización del país y restablecer la efectiva vigencia de la Constitución, que deberán realizarse en el primer bimestre del GT.

El reencuentro de la familia venezolana, segundo gran objetivo planteado, dependerá de lo acertado de las decisiones que están por tomarse, de lo eficaz y del correcto desempeño del GT. Semejante desafío exige de todos nosotros el más alto desprendimiento y apego al interés superior de la nación. Es un tiempo para la grandeza, de la vista puesta en el bienestar de un pueblo. Es el momento de lo colectivo, no de lo individual; es la hora de la totalidad, no de lo parcial. La Venezuela digna, honrada, de trabajo y progreso es posible, comencemos a construirla.

Encuentro Ciudadano y Partido MPV, un Encuentro Por Venezuela.

Delsa Solórzano

Coordinadora Nacional

Encuentro Ciudadano

Simón Calzadilla

Secretario General

Partido MPV

