Mónica Fernández: Es impostergable el cierre de Zona 7

Elías Rivas / 11 sep 2019.- La abogada Mónica Fernández manifestó este miércoles, vía Twitter, su preocupación en torno a la fuga de reos en el centro preventivo conocido como Zona 7, ubicada en el sector Boleíta de Caracas, pues comenta que desde las 4 de la mañana los vecinos de La California y zonas aledañas han vivido horas de tensión, porque mucho de los fugados se refugiaron entre sus residencias.

“Desde las 4 am vecinos de la California en residencias contiguas a Zona7 y aún a esta hora hemos vivido momentos de tensión con la fuga de detenidos que se han ocultado en nuestras residencias. Los funcionarios de todos los cuerpos policiales actuaron con rapidez, no hubo daño a personas residentes de las residencias donde los fugados se escondieron, no obstante las detonaciones y fuerte presencia policial ha generado preocupación y alarma. Los funcionarios protegieron la integridad de habitantes, sin riesgos a su integridad”, explicó Fernández en la red social.

La conocida “doctora Mónica”, conductora del programa “Se ha dicho”, por Televen, recordó que hace un mes hubo una fuga menor en el centro de reclusión, además de motín que se registró hace dos semanas, “lo que debe alertar a las autoridades a la urgencia de realizar traslados de manera obligatoria, dado el hacinamiento en ese centro preventivo”, agregó.

Fernández recalcó que ese espacio estuvo cerrado hace algún tiempo, pero se volvió a utilizar sin considerar el peligro para los residentes de Quinta Altamira y estudiantes del Colegio San Agustín. “Su crecimiento hace impostergable su cierre en pro de la paz ciudadana”, sostuvo.

“Aún y cuando los procedimientos policiales han sido adecuados, es inevitable que vecinos y pobladores del municipio Sucre estemos en zozobra y alerta. Por ende la recomendación técnica es cierre de Zona 7”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: fuga de reos | Mónica Fernández | PNB | Zona 7