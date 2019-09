Militares deben estar en una negociación por Venezuela, aseguró Luis Vicente León

ND / 30 sep 2019 – El director de Datanalisis, Luis Vicente León, aseguró este lunes que el pilar fundamental en Nicolás Maduro es la fuerza militar y esta lo presionaría a tomar la decisión de una negociación política.

“El problema venezolano no hay ninguna forma de resolverlo que no sea pasando por un acuerdo político, los acuerdos políticos no se refieren solamente a la posibilidad de un acuerdo entre Guaidó y Maduro, me refiero a acuerdos y negociaciones políticas que pueden incluir a muchos sectores o muchos factores de cambio en el futuro, creo que un acuerdo real en Venezuela sólo se puede dar en la medida que tengas involucrado no solamente al Gobierno en ejecución o en control territorial del país, que básicamente el Gobierno de Maduro, y la oposición institucional dirigida por Guaidó, sino que además debes incorporar a la base de la oposición, es decir los sectores fundamentales de la oposición reunidos o no en la Asamblea Nacional, vas a tener que incorporar al sector militar, porque el sector militar es fundamental en el proceso, pero también se debe incorporar a la comunidad internacional”, detalló León a América Digital Noticias.

El director de Datanalisis agregó que “supongamos que las sanciones son un motivante en el texto para que Maduro se siente a negociar, pero debe negociar con Guaidó y la oposición, pero también debe negociar con Estados Unidos, porque es la manera de que se levanten las sanciones, y además Maduro tendría que voltearse y mirar al sector militar, y el sector militar será el que le presionará o no a tomar la decisión de negociación política, porque el pilar fundamental del Gobierno de Maduro es el sector militar. No creo que podamos ver una economía en impulso y desarrollo si está bloqueada, cerrada y sancionada por el mercado mundial, por el mercado moderno, por Estados Unidos, por Europa, por Japón, por Canadá, por América Latina, está digamos bloqueada y aislada, creo que para rescatar el desarrollo tienes que abrir otra vez ese mercado internacional, tienes que rescatar tus relaciones con el mundo moderno”.

