Miguel Pizarro: Quien me tilda de comunista no ha leído un solo libro

Oleg Kostko / 24 sep 2019.- El diputado Miguel Pizarro restó importancia a los señalamientos contra su persona de ser afín al comunismo así como de no tener suficiente preparación para el cargo en el que fue designado.

“¿A quién se le puede ocurrir basar su doctrina en un libro escrito en el siglo 19 cuya mayor doctrina económica es la distribución de una vaca a ver como es la pluma? Porque al final el que me acusa de comunismo no se ha leído un solo libro de ideología política o ciencia política ¿Quién puede estar defendiendo en Venezuela que ha sido destruida por el estatismo defendiendo una ideología trasnochada por el comunismo?, ahora que no soy de derecha eso es verdad”, expresó Pizarro a César Miguel Rondón.

“Creo que una política de centro que ayude al pobre a desarrollarse pero creo que hace falta mercado competencia individualidad y desarrollo”, agregó.

Sobre los señalamientos contra su persona de no tener suficiente preparación para el cargo dijo los siguiente: “Siempre hay sectores del país en los cuales el perfil de uno no es agradable, hay sectores a los que les gustaría una política más irresponsable y que se volviera rehén de afirmaciones de redes sociales y creo que esa visión mesiánica de que una sola persona va a resolver todo esto es una visión miope, pequeña y siempre le digo que ese tipo de ruidos solo se puede responder con trabajo y resultado”.

“Y eso de meterse en el ruido, escandalo la burla lo que hace es destruirnos a todos y a esos que son más oposición de la oposición que del régimen creo que la única forma es que siempre demostrando con el tiempo que la razón no la tiene quien grita, descalifica sino quien tiene los resultados”, puntualizó.

Sobre la jornada en la ONU

Pizarro celebró los resultados de la jornada del pasado 23 de septiembre. “Nos reunimos con el canciller de España y Portugal, además ayer se realizó el encuentro del Grupo de Lima dentro de la ONU donde se decide adoptar sanciones regionales y eso un avance porque no había sanciones por parte de vecinos de la región“.

Dijo que también fue “aprobado enlistar a todos los individuos incursos en legitimación de capitales, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, protección de grupos irregulares y con esta lista tomar el derecho cada una de estas naciones de investigar, detener sancionar y si hace falta extraditarla bajo este esquema”.

Emplazó a la colectividad a seguir adelante y a evitar que la frustración y el desespero supere a la colectividad. “Si el desespero nos paraliza y nos rendimos ¿entonces los otros ganan por default o porque nadie esté montado en el cuadrilátero? y ellos gritan se hacen ver fuertes, se metieron en ese cuarto de espejos en el que están intentado ver si le dan la cara ¿y aqui con quien están?.

“Pasaron de tener alfombra roja y que los recibieran con pétalos de rosas a que nada mas y se tomen una foto en el pasillo como si de verdad estuvieran en una reunion, son ellos quienes están cada vez mas solos y debiles pero si no insistimos ese muro no terminará de derrumbarse”, finalizó.

