Migración Colombia: Exigencia de visa a venezolanos en Ecuador está desintegrando familias

Jesús A. Herrera S. / 5 sep 2019.- El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, pidió el miércoles a Ecuador que revisara la exigencia de visa a los migrantes venezolanos, medida que entró en vigencia el pasado 26 de agosto.



“Hicimos un recorrido por el Puente Internacional de Rumichaca y sus alrededores, evidenciando que la medida impuesta por Ecuador a los ciudadanos venezolanos ha ocasionado que un alto número de estos extranjeros se lance a las trochas, poniendo en riesgo su integridad y su vida, para poder continuar con su travesía”, dijo el funcionario.

Señaló que si bien se respetan las decisiones soberanas de Ecuador, se debe decir que la imposición de visado “está desintegrando familias, incentivando la irregularidad y la ilegalidad”.

Sostuvo además que han sido “enfáticos” al afirmar que el “cierre de una frontera o la exigencia de un visado no frena una población que migra por hambre y necesidad. Por el contrario, este tipo de medidas lo que ocasiona es que el migrante deba recurrir a redes de tráfico o a la corrupción para poder lograr su objetivo”.

En un comunicado divulgado desde su despacho, Krüger Sarmiento consideró que “la decisión del gobierno ecuatoriano no sólo está limitando la movilidad de estas personas, quienes no tienen 50 dólares para poder pagar la visa que exigen, sino que además está desintegrando las familias, ya que las autoridades ecuatorianas no están permitiendo el paso, ni siquiera, de aquellos venezolanos que tienen visas de otros países como Perú o Chile”.

