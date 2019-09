Mercedes Malave: El TIAR no es positivo para Latinoamérica

ND / 11 sep 2019 – La presidenta del partido Copei, Mercedes Malavé, sostuvo este miércoles que el TIAR no es el camino para una solución en Venezuela, ya que se han cometido muchas injusticias en Latinoamérica con su implementación.

“Si, hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar en ese momento, y el primer desafío es recuperar la política, Venezuela ha abandonado el terreno de la política, y nos hemos ido direccionando hacia un terreno belicista, donde no hay diálogo. Otro desafío es que se debe reconocer que deben haber acuerdos y negociaciones que le den un camino distinto a los venezolanos, debemos interpretar el espíritu de la constitución, y con ese espíritu buscar los mecanismos necesarios, pero que se den en acuerdo de cooperación y negociación mutua. Hoy la unidad no es una cuestión de partidos sino de líderes políticos, y no creo en el determinismo. Creo que hace falta que los actores políticos maduren en su proyecto de país y de cosas que están exigiendo, y deben dejar que la negociación produzca el fruto que tenga que producir, están demasiados ciegos en sus posiciones”, señaló Malavé al programa de Áryeli Vera en Unión Radio.

La representante de Copei agregó que “nosotros estamos haciendo todo lo posible para crear ese clima de negociación tanto en el gobierno como en oposición, y estamos autónomos desde hace un tiempo en Copei. Al mantener esa autonomía, conversamos con mucha gente. Soy optimista porque siento que estamos cerca del cambio, y en un proceso de maduración. Si el tratamiento no es el adecuado, podremos estar peor”.

Tiar y Venezuela



Malavé detalló que hay posiciones de la OEA que francamente no entiende. “Ha habido por parte de la OEA y de su secretario, Luis Almagro, una intromisión grosera en los asuntos de Venezuela, y unas posturas que en vez de ayudar, han exacerbado el conflicto, y prácticamente se ha convertido como un activo para la polarización y que favorece al gobierno, porque ese es su modo de mantenerse varios años en el poder. El TIAR no es positivo para Latinoamérica, y siempre muestro el ejemplo de Guatemala. Se ha cometido muchas injusticias por medio del TIAR. Por otra parte, la salida de Bolton lo veo como algo positivo, sin embargo, deben haber pasos más importantes, y la participación de EEUU, desde la administración de Obama, no nos ha beneficiado”.

Lea más: Ledezma: Se han aplicado todas las medidas, solo queda el uso de la fuerza

vaya al foro

Etiquetas: Copei | Mercedes Malavé | TIAR | Venezuela