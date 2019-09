Médicos venezolanos en Argentina crean centro de ayuda a migrantes

ND / 26 sep 2019 – Un grupo de médicos venezolanos en Argentina emprendieron un centro de especialidades de la salud en Buenos Aires para ayudar a sus coterráneos con precios solidarios y atención especializada.

“Decimos unirnos para ayuda a estas personas que estaban sin obra social y tener un acceso mucho más económico, un acceso rápido a lo que es la atención de los venezolanos acá en Argentina. La receptividad ha sido excelente, nosotros empezamos con tres socios, ahora tenemos 7 especialidades con 10 médicos, tenemos nutrición, tenemos pacientes argentinos, tenemos pacientes colombianos, no nos cerramos a solo los venezolanos, tenemos pacientes de todas las nacionalidades siempre con el carisma y el profesionalismo que se distingue de médico venezolano”, detalló Anuar Labrador, médico venezolano en Argentina a Vivo Play.

La crisis venezolana fue un impulso para que estos médicos venezolanos emprendieran en otro país, pero no olvidan lo que vivieron en Venezuela, según el reportero Carlos Iván Suárez.

“Llegar a ese punto en el hospital donde tú le tenías que decir a la mamá, mire, tengo que colocarle un antibiótico a este niño porque este niño tiene una neumonía, pero en el hospital no hay, pero tienes que comprarlo y el precio de ese antibiótico era el triple de lo que una mamá te podía pagar, o de lo que una mamá ganaba de sueldo mensual, a mi me marcó mucho una paciente que lamentablemente falleció porque sus padres no pudieron tener el acceso a las medicinas, a los antibióticos que habían que colocarle, y digamos el hospital tampoco los tenía”, afirmó la doctora venezolana en Argentina Jesulis Rondón.

Labrador agregó que “se utilizaba una medicina empírica y rudimentaria, porque no teníamos todas las herramientas para hacerlo”.

