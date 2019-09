MCM: Mucho cuidado, primero hay que deshacerse de las mafias antes de hablar de elecciones

Elías Rivas / 16 sep 2019.- La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este lunes que la administración de Nicolás Maduro está cada día más débil y en ese sentido se debe “atacar” los tres pilares fundamentales que todavía lo sostienen.

“Maduro está más débil que nunca, ¿en qué sostiene? primero, en el sistema represivo; segundo, en el sistema de propaganda, silencio y aislamiento, y tercero en el sistema de financiamiento criminal. A los tres hay que atacarlos, socavarlos, ¿cómo? con las sanciones, que son necesarias pero no suficientes. Hay que actuar en otros planos: la justicia internacional, la policía internacional y en el plano de los mercados con una diplomacia más clara y más firme”, dijo Machado a periodistas.

La dirigente opositora insistió en que quienes negocian en Barbados son los que buscan la cohabitación y la convivencia con las mafias, “no señores, con las mafias no se conviven, se enfrentan, se derrotan y se desalojan del país”, acotó.

María Corina Machado recalcó que esta es una oportunidad más para que Juan Guaidó se alinee con las aspiraciones de los venezolanos, “es un mandato claro que hemos defendido muchos”, subrayó.

Sobre la posibilidad de la reincorporación de diputados chavistas a la AN y la designación de un nuevo CNE de cara a unas posibles elecciones, Machado advirtió: “mucho cuidado, para tener un proceso electoral libre y justo primero hay que deshacernos del sistema mafioso. Si en un país las mafias tienen el monopolio de la fuerza física, judicial y comunicacional no puede hablar de elecciones competitivas, de modo que, obviamente, hay que hacer un proceso de reinstitucionalización del CNE, pero no es ni remotamente suficiente para hablar de elecciones”, aseguró.

Y agregó: “No se trata de migajas para que nos conformemos, ni de mejorar las condiciones de cautiverio, se trata de conquistar la libertad, Venezuela nació para ser libres y lo vamos a liberar y aquellos que están haciendo negocios con el hambre de los venezolanos, prepárense”.

Machado también aplaudió la decisión del cierre de Bárbados y la aprobación en la OEA sobre el Tiar, “ambas son buenas noticias para nuestra lucha”, indicó, al tiempo que envió un mensaje a la justicia española, a propósito de haberse negado a la extradición del “Pollo” Carvajal.

“Grave error, ha cometido la justicia española, pero esto es un juez en un juicio. No van a evadir la justicia, la verdad se va a saber”.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | elecciones | María Corina Machado