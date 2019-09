MCM desde Táchira: Quienes hacen negocios con el hambre buscan acuerdos con Maduro

ND/ 20 sep 2019.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado aseveró este viernes que Maduro se mantiene en el poder por un sector que tiene negocios con su gobierno.

“El país está dividido, el 90% queremos que Maduro se vaya y hay un 10% que quieren que Maduro se quede; y esos son los que están conversando” dijo en entrevista con 30 minutos Táchira.

“Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata con el hambre de los venezolanos, con la importación de comida de México, se descubrió que hasta dinero camuflajeado de los carteles de la droga estaban en esas cajas. ¿Crees que esa gente que está haciendo negocio quieren que se vaya Maduro? No todos se visten de rojo y esos son los que dicen vamos a llegar a un acuerdo y vamos a convivir todos juntos”, sentenció.

Machado aseguró que los venezolanos “están clarísimos en lo que está pasando”. “La gente sabe que la angustia diaria por no tener luz, porque no hay bombonas de gas, porque no hay transporte (…) no tiene nada que ver con la gente. Los venezolanos saben que para salvar el país hay que desmontar un sistema de mafias, que de manera intencional nos ha sometido a la sobrevivencia”, resaltó.

Para la dirigente, la única solución a la crisis que vive el país es eliminar el socialismo. “Hay que montar un sistema nuevo, dejar atrás el socialismo, vamos por un sistema de libertades, emprendimiento, de libertad, aquí nadie quiere una caja del CLAP, sino con su plata bien ganada, comprar lo que te da la gana”.

“Hay que dejar la impunidad, porque si se va Maduro, otros quieren que se olvide todo lo que robaron. Aquí tiene que haber justicia, hay que decir que se preparen porque hasta debajo de las piedras se van a buscar”.

