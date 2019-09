MCM: Creer que Maduro se sentará a negociar su salida es no entender nada

Jhoan Meléndez / 11 sep 2019.- La coordinadora nacional de Vente, María Corina Machado, con respecto al diálogo, aseguró que creer que Nicolás Maduro se sentará a negociar su salida “es no entender nada”, pues alega que “no podemos pensar esto desde la lógica política”.



“Tienen 17 años hablando de diálogo, van nueve rondas de diálogos, son los mismos tipos, los mismos lugares, los mismos mecanismos y con los mismos propósitos que es quedarse, y el tiempo Maduro y estos criminales si los han usado para avanzar contra los medios de comunicación, contra todo el sector productivo de Venezuela, contra las universidades, contra las familias vale”, afirmó Machado en entrevista a La Patilla.

Machado expresó que Maduro y sus aliados son una amenaza para el hemisferio occidental. “Son un estado criminal, no una dictadura, aliado desde el narcotráfico hasta el terrorismo islámico, pasando por todas las redes de contrabando de minerales de armas y de gente, de niños, simplemente no puede ni va a ser tolerable en el corazón del hemisferio occidental”.

Ante esto dijo que ante un conflicto con Colombia “el régimen no tiene nada que hacer”. “En un conflicto no convencional, es evidente que este régimen no tiene nada que hacer porque nuestras Fuerzas Armadas están destruidas. Todos sabemos lo que está pasando en la Armada, en la Aviación, en el mismo Ejército, la destrucción en la capacidad operativa, en el apresto operacional, en el entrenamiento, es decir, todos sabemos hoy quienes tienen las armas de guerra, de última generación son los malandros, los terroristas, los criminales, que han ido ocupando distintas zonas de territorio venezolano que se está fragmentando, porque Venezuela se está disolviendo como nación”, señala.

Machado alegó que desde Venezuela se pretende “avanzar y proyectar redes criminales” que atenten contra Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, y hacer provocaciones para desestabilizar a la región, por lo que insistió en el TIAR.

“Estamos enfrentando la maldad absoluta, esta gente es mala, a ellos no les importa que se nos mueran los bebés, que estén matando a los jóvenes, que el país esté desangrando, es más, lo han hecho de manera sistemática y consciente, es muy difícil entenderlo para la gente decente buena”, acotó.

“Como venezolanos tenemos que asumir la verdad, las cosas hay que decirlas como son, son duras, si son duras, pero pongamos los pies en la tierra, asumamos que aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y no todos se viste de rojo, y esos que están haciendo toda esa plata no quieres que este sistema se desmonte”, sentenció la líder opositora.

Machado no duda vengan más sanciones hacia el oficialismo, pese a que considera que estas no son suficientes y “que debe haber más actuación”.

“Yo creo que es muy importante alinear el mensaje mucho más claro, entrar en conexión con lo que este país está pidiendo. Este país siente que la mayoría de la política y los políticos van por un lado que no es el de la gente, y la gente es la urgencia, tu no le puedes decir a un país que hay que esperar hasta enero para salir de ésto, hay que luchar hoy, hay que proponérnoslo hoy”.

Por último concluyó que, desde el punto de vista del “régimen”, este está “cada día más acorralado y más aislado, por eso actúa de esa manera como picando adelante y apoyados cuando no lo están. Es el momento en el cual occidente está más claro de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer”.

