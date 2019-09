María Verdeal (MAS): No está planteado que la ANC nombre al CNE

Oleg Kostko / foto: @PrimeraPagina / 17 sep 2019.- La vicepresidenta nacional MAS, María Verdeal, descartó este martes la posibilidad que el chavismo maniobre para usar la ANC con la finalidad de nombrar un CNE a la medida porque aseguró que “no está planteado” al tiempo en que recordó que las únicas elecciones en el calendario son las parlamentarias en el 2020.

“Eso no es lo que está planteado lo que está planteado es que el Psuv vuelva a la AN y que desde el parlamento se nombre un nuevo CNE para retomar todo el proceso que es esto porque designar a un CNE no se hace de un día para otro”, expresó Verdeal en una entrevista en Primera Página.

Sobre celebraron de elecciones dijo que “las únicas elecciones que están en el calendario y de las que no podemos crear falsas expectativas son las elecciones parlamentarias, abandonar los espacios políticos es un error es parte de lo que nosotros no compartimos creemos que se debe participar en todos los proceso electorales que estén pautados”.

A su juicio, la AN debe ponerse de acuerdo con la ANC. “La ANC es un hecho político que existe con todas las observaciones que pueda tener y la AN tiene el deber de acordar entre las partes algo que se admita y que sea tolerante tanto para un sector como para otro, que se acepte un poder electoral que dé confianza al elector y eso es lo que está en la agenda y no es que lo va a seleccionar porque ¿para que retorna el Psuv a la AN? pudieran decretarlo desde la ANC pero eso no es lo que se está discutiendo”

Explicó también que en dichos acuerdos se encuentra la liberación de los presos políticos. “Si ya es un hecho concreto que se reincorpore el Psuv es porque existe un acuerdo previo y la liberación de los presos políticos es algo que se va a dar en el transcurso de las horas y son pasos que se concretan en la Asamblea Nacional hay quienes parecen que no quieren que se nombre un nuevo CNE o que se le quite el desacato a la AN y parecen molestos por las decisiones que se han tomado”.

Verdeal dijo que su partido político siempre ha apostado por el diálogo. “Para hacer política debemos tener coherencia y desde hace muchos años en el MAS hemos hablando del diálogo y de los sectores democráticos del país eso es parte de la coherencia con el costo que venga o al precio que tenga y nosotros creemos en la salidas civilizadas para el menor costo de la población”

Además, criticó el diálogo en Barbados. “Lo que pudimos ver es que se sentaban y que se paraban ni siquiera pudimos ver que se trató en ese diálogo y apostamos precisamente porque tuviera la oportunidad de solventar la diatriba y el conflicto político en Venezuela pero el domingo pudimos ver que se agotó, apostábamos al éxito de ese dialogo”.

“Lo que se está planteando hoy es un dialogo abierto sino de cara al país, sabemos que hay escepticismo, falta de esperanza o falsas expectativas dudas sobre el acuerdo y sus logros pero es priori determinar que lo que se hizo ayer de cara al país ante todos los sectores donde el retorno de los diputados de la bancada oficialista vuelvan a la AN que es el centro de la negociación porque allí es donde se va a nombrar un nuevo CNE”, mencionó.

Aseguró que dicho acuerdo con el chavismo “Esto es reciente y tiene una semana aproximadamente, nosotros hemos llamado a los sectores radicales de ambos lados a que se resolviera de forma pacífica y se nacionalizara el diálogo para resolver los problemas de los venezolanos que parecieran que no le importan a nadie”

Adelantó que habrá más reuniones entre los dirigentes de la oposición afines al chavismo y el Ejecutivo. “Esto no quedará solo en la mesa porque tendrá también más reuniones que se celebrarán más adelante habrán más mesas de trabajo y la gente está rodando, debe haber liberación de presos políticos (…) hoy debe retomarse la agenda parlamentaria con la reincorporación del Psuv”

A su juicio, con que los diputados del Psuv asistan ya es una clara señal de que el llamado desacato está levantado. “Me imagino que al estar estos parlamentarios presentes reconocen la figura de Guaidó y la junta directiva que preside lo que hace parte de la normalización entre los poderes y la figura del desacato es algo que no compartimos y que no existe para las instituciones debe levantarse porque el desacato es algo que está presente en estos acuerdos”.

“Sabemos el riesgo que implica firmar estos acuerdos, sabemos que pueden no cumplir, pero para eso están los venezolanos no solo en lo que está establecido sino sobre la crisis económica del país”, sentenció.

