No conocemos qué medidas cautelares le dictaron: abogados de Edgar Zambrano

ND / 17 sep 2019 – El abogado defensor del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, Francisco Banchs, reveló este martes que hasta ahora desconocen las medidas cautelares que se dictarán contra su defendido, quien fue excarcelado enmarcado en el acuerdo firmado entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes opositores no alineados a Juan Guaidó.

“No conocemos medidas cautelares que se dictarán, no nos indicaron ninguna información esta mañana, no tenemos información de qué tipo de medias fueron otorgadas”, aseguró Banchs a VpiTv.

El jurista agregó que “el día de mañana acudiremos al tribunal, trataremos de tener acceso a las actuaciones, desde que estamos juramentados hace meses, y apenas nos estamos disponiendo de las actas y esperamos tener más información. Ahora que estamos juramentados, deberían notificarnos cuales fueron las medidas decretadas, no tenemos información y esperamos mañana conocer más allá”.

