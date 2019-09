Maduro retoma los precios acordados y dice que no acepta la liberación de precios

Jhoan Meléndez / 4 sep 2019.- Nicolás Maduro ordenó retomar el sistema de precios acordados, pues según él, esto no se ha logrado “por falta de gobierno”, además dijo que no aceptará la liberación de los precios.



“No puede ser que los precios se disparen por falta de gobierno, y digo por falta de gobierno porque no hemos podido lograr los precios acordados. Es una autocritica… El sistema de precios justos debe acordarse constantemente… El sistema de precios justos debe actualizarse, y si no lo hacemos, sufre el pueblo y sufre la revolución”, precisó Maduro en transmisión de VTV.

Vale destacar que la última vez que se instauraron los precios acordados de los productos, estos no duraron por más de dos semanas.

Por otro lado aseveró que “el Clap continuará, a pesar de las sanciones de Donald Trump contra las cajas de Venezuela. El Clap se mantiene, el Clap pica y se extiende… Tenemos que garantizarlos con producción nacional”.

“El tal diputado Juan Guaidó pide, apoya y promueve las sanciones en contra de Venezuela… A nosotros nos están aplicando un modelo de sanciones ilegales al margen del derecho internacional, pero no van a poder con nosotros. Yo soy un hombre creyente. Dicen que yo soy un dictador, ustedes dirán si en Venezuela hay dictadura”, manifestó.

Por último afirmó que “pronto va a haber elecciones de la AN para repotenciar el parlamento. Pronto va haber sorpresas. Vamos a hacer todo lo posible en el marco de la ley para que la AN se rescatada por una nueva mayoría bolivariana. Vamos a hacer todo y lo vamos a lograr”.

