Maduro quiere debilitar la frontera montando “un show”, según Joseph Humire

ND / 11 sep 2019 – El experto en antiterrorismo y seguridad global, Joseph Humire, sostuvo este miércoles que Nicolás Maduro junto a países alineados en contra de EEUU quieren conquistar regiones, como también lo quiso Hugo Chávez.

“Creo que es evidente, en este 2019 muchos han presentado evidencias del apoyo que Nicolás Maduro ha dado a grupos de crimen organizado trasnacional, a bandas de terrorismo internacional, y lo que el Departamento de Defensa de EEUU llama como convergencia, que es cuando estas diferentes bandas se empiezan a unir a trabajar e los mismo espacios, la logística la da Venezuela, Venezuela es el apoyo logístico con terrorismo y narcotráfico, con sus relaciones con FARC y ELN, que hacen ambas actividades, narcotráfico y terrorismo, las Farc necesitan a Maduro para tener un espacio seguro, y Maduro los quiere utilizar para desestabilizar las fronteras”, señaló Humire al programa Código 58 por TVVenezuela Noticias.

El experto en antiterrorismo y seguridad global agregó que “Maduro inició este conflicto, él trató de deshacer la Asamblea Nacional en 2017, comenzando una crisis política que fue precedente a la crisis humanitaria, él necesitaba provocar un conflicto para avanzar su revolución, y no simplemente de su poder, porque sino no tomaría tantos riesgos. Maduro lo que quiere es chantajear a Colombia y militarizar a la frontera para culpar al gobierno colombiano de ser los agresores, este ataque no va a ser de las fuerzas armadas venezolanas, él quiere hacer un show y debilitar la frontera, y que venezolanos y colombianos pasen por la frontera como si no existiera”.

“Los ejercicios militares tienen un propósito que es que las fuerzas armadas colombianas se movilicen a la frontera, pero las FARC y el ELN tienen redes en Colombia que podrían activar para iniciar ataques terroristas o políticos, y es algo que tiene pendiente a las fuerzas armadas colombianas y están preocupados, el ELN no sólo está en Venezuela, está en Surinam, en Bolivia, y no sabemos quién es la potencia de las FARC en el exterior para otra vez levantarse en Colombia. Los países alineados en contra de EEUU, forman estrategias para conquistar sus regiones, y Maduro quiere conquistar más regiones que es lo mismo que Chávez quería hacer”, concluyó.

Etiquetas: Colombia | Joseph Humire | Nicolás Maduro | Venezuela