Maduro: Quien ha firmado contra Trump es porque le ha dado la “soberana gana”

Más denuncias en #Venezuela sobre que "sí no firmas contra Trump y las sanciones entonces no hay cajas de comida CLAP". Qué les puedo decir, comunismo hecho y derecho! Ya no hay vuelta atrás! Mis respetos por los que no firman! La salida sigue siendo la ayuda militar extranjera. pic.twitter.com/LHlE3mpxhr

— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 30 de agosto de 2019