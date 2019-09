Maduro: No hay más diálogo hasta que la oposición aclare tema del Esequibo

ND / 6 sep 2019 – Nicolás Maduro sostuvo este viernes que dio instrucciones a su ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, de pedir a los líderes de la oposición un pronunciamiento claro sobre el tema del Esequibo, o “no les verán más la cara” en una mesa de negociación.

“Tengo confianza absoluta en nuestros gobernadores para recuperar a Venezuela en materia económica. Aquí están las manos abiertas para los productores y empresarios que quieran trabajar. Con bloqueos, no podrán acabar con los Claps, debemos garantizar los Claps a pesar del ataque del imperialismo. Todo el mundo debe estar preparado para el regreso a clases el próximo 16 de septiembre, y no debe haber niños sin estar en clases. Llevamos 10 millones de firmas ‘No Más Trump’ y quiero agradecer al pueblo por ese respaldo”, detalló Maduro por VTV.

Maduro relacionó la denuncia del Esequibo contra Juan Guaidó, con la mesa de negociación entre su gestión de gobierno y la oposición. “El tema del Esequibo se debe tratar con prontitud. Nosotros nos levantamos de esa mesa por el bloqueo que nos tiene EEUU, y seguiremos levantados de esa mesa de diálogo por lo que hizo el diputado Guaidó con el Esequibo, He dado instrucciones al Dr. Jorge Rodríguez de pedir a los líderes de la oposición un pronunciamiento claro sobre el tema del Esequibo con prontitud, o rectifican o no nos ven la cara más. No pueden estar negociando el territorio del Esequibo por apoyo político. Creo en diálogos, creo en paz, pero no acepto traiciones”.

Cabe acotar que, a pesar de que discutió temas económicos con su gabinete, no aumentó el sueldo mínimo, y se mantiene la expectativa en torno a este tema.

Etiquetas: Aumento de sueldo en Venezuela | Diálogos de Noruega | Diálogos entre gobierno y oposición | Esequibo | Juan Guaidó | Nicolás Maduro | Venezuela