Maduro: No me hagas decir lo que hablamos el otro día Ramos Allup

Jhoan Meléndez / 13 sep 2019.- Nicolás Maduro afirmó este viernes que en días anteriores sostuvo una conversación con el líder de AD, Henry Ramos Allup, al que le recordó: “Ya sabes lo que hablamos el otro día Ramos Allup, no me hagas decirlo”.



Previo a esto dijo en transmisión de VTV que “hay que buscar a todo el que haya votado por la oposición y decirle para trabajar juntos, y decirle “¿vas a votar por un rastrojo como Guaidó?”… Hoy de paso estaba Ramos Allup levantandole la mano, uy no”.

“Que ellos sigan en su juego de autoproclamado, su juego macabro con el narcotráfico que nosotros seguiremos adelante… Nos enfrentamos a una conspiración criminal, y la enfrentamos trabajando. Mientras la oposición anda de rastrojo en rastrojo, nosotros andamos de casa en casa trabajando”, acotó Maduro.

El Mandatario oficialista por otro lado señaló que “tenemos que recuperar la AN para el país. La Asamblea Nacional cayó en un pozo de descomposición, porque no puedo decir la otra palabra. Hay que recuperarla para hacer valer las leyes. Ganaremos la Asamblea Nacional, yo estoy seguro de eso, el día de las elecciones me imagino al pueblo organizado, y luego en la noche veremos que ganó el deseo popular. En octubre, noviembre y diciembre habrá un proceso de carnetización como simpatizantes del Psuv, para todo aquel que no lo tenga y lo desee, para mejorar el trabajo de los militantes del partido”.

En torno al nuevo año escolar aseguró que “vamos a garantizar con el movimiento somos venezuela el cupo a los niños, uniformes, morrales, útiles escolares, la beca, a todos los niños y niñas que reincorporemos al sistema escolar. El lunes que viene arranca el nuevo año escolar. Arranca progresivamente: primero la educación inicial, luego la educación básica y por último el bachillerato. Me he propuesto la meta de llegar al 100% de escolaridad”.

