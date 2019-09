Maduro: Los Rastrojos llegaron a Guaidó a través del Gobierno de Duque

ND / 20 sep 2019 – Nicolás Maduro aseveró este viernes que el presidente (E) por la AN, Juan Guaidó, está ligado al grupo delictivo Los Rastrojos, e invitó a la fiscalía colombiana a venir a Venezuela para interrogar a los miembros de esa banda que han sido detenidos.

“El 70% del liderazgo del Psuv está conformado por las mujeres de todas las edades, de todos los estados. Yo no soy el mejor ejemplo, porque me gustaría que hubieran ministra 50 y 50 equivalente al hombre, porque creo en la equidad, me gustaría que la mayoría de los ministros fueran mujeres porque son más disciplinadas. Las mujeres deben tomar más poder de mando en todos los sectores de Venezuela, nuestra revolución es feminista”, afirmó Maduro por VTV durante el congreso internacional de la mujer.

El líder oficialista agregó que “viven con esa consigna de Maduro dictador, hasta que algunos en el mundo se lo creen. La opinión pública de todos los países del mundo crean falsos testimonios, y viven diciendo: el dictador Maduro. Tratan de desfigurar y alterar la opinión pública. Nosotros protegemos a la mujer, a la familia. En ningún país del mundo, capitalistas de estos, se hace algo por la mujer. Es importante que las mujeres del mundo sepan cuáles son los derechos de la mujer venezolana y cómo la protegemos, para que estudie, para que trabaje, la protección integral de la mujer en el hogar”.

“Levantamos nuestra voz por el pueblo de Colombia, un pueblo masacrado, muchísimos asesinados, han destrozado los acuerdo de paz, ahora crean falsos positivos y agreden a Venezuela de esa manera. Hemos mostrado las pruebas del gobierno de Iván Duque vinculados a Los Rastrojos, y el paramilitar Juan Guaidó. Hay muchas más pruebas que vinculan a Guaidó con esos grupos delictivos. Ese cuento que ellos echan no lo cree nadie. La fiscalía colombiana puede venir a interrogar a esos detenidos de Los Rastrojos aquí en Venezuela. Los Rastrojos llegaron a Guaidó a través del gobierno de Iván Duque. El entorno de Guaidó está ligado a ese grupo de criminales, y la verdad salió a la luz”, concluyó.

