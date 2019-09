Maduro a la ONU: Si me dan $200 millones traigo a todos los venezolanos en Perú

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 30 sep 2019.- El jefe de estado en disputa Nicolás Maduro dijo este lunes que si la ONU le da 200 millones de dólares traerá de regreso a todos los venezolanos en Perú.

“Tenemos el plan vuelta a la Patria, le he pedido a Antonio Guterres, Acnur, Bachelet que si de verdad quieren ayudar y no en hipocresía y falsedad denme los recursos y si ustedes me dan 200 millones de dólares yo me traigo a todos los migrantes venezolanos del Perú en un mes y me los traigo”, expresó Maduro en una rueda de prensa reseñada por VTV.

“El plan vuelta a la patria tiene la limitación de que no tenemos suficientes aviones para los cien mil venezolanos que se han inscrito para volver en Ecuador, Perú, Colombia, Chile porque están desesperados por irse es horrible lo que han conseguido allá: discriminación, y explotación salvaje”, agregó.

Emplazó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a que hable con la alta Comisionada Michelle Bachelet sobre dicho plan. “Usted es muy amiga de la Bachelet señora vicepresidenta, usted es muy amiga de ella y ella la quiere mucho a usted, llámela a ella, a la Acnur, se la pasan mintiendo sobre cifras y que de cuatro millones y al paso que vamos aquí no va a quedar nadie y ya viene el censo aquí no va a quedar nadie”.

Acuso al Gobierno del Perú de negarle combustible a un avión del plan vuelta a la patria.“Y el gobierno del Perú le negó el combustible al avión que iba a traer a 200 venezolanos gratis (…) y la gran mayoría de las veces le arreglamos el estudio y el trabajo al regresar, si a mi me dieran 200 millones yo alquilo aviones a nivel internacional y me los traigo a toditos, estoy dispuesto a hacer un plan especial para que regresen a la patria”.

invitó a los venezolanos en el extranjero que regresen al país que “los voy a proteger y les voy a garantizar estudio y trabajo”.

Previamente, señaló al diputado Julio Borges como el responsable de fomentar la xenofobia contra los venezolanos en la región. “Quien dijo que los migrantes venezolanos eran una plaga es Julio Borges el jefe de la diplomacia del gobierno fantasma de Guaidó, uno de los seres más despreciables y criminales detrás del intento de asesinato el 4 de agosto”

Rechazó el hecho de que “en el Perú haya un sector político promoviendo una campaña y avalándola”.

Sanciones de la UE

Durante la rueda de prensa, Maduro dijo que no le daba importancia a las sanciones de la UE contra agentes de inteligencia venezolanos señalados de cometer torturas, asesinatos y otras violaciones a los DDHH al tiempo en que emplazó a dicho organismo al diálogo.

“La UE lamentablemente mantiene su política de estar detrás en una actitud subordinada a la política de Trump contra Venezuela, metieron en un callejón sin salida a la UE contra Venezuela, no nos importan las sanciones de la UE, nos dan risa porque los meten en un callejón sin salida y los meterse en una política fracasada y está hundida en el barro hasta el cuello y hago un llamado a la UE”.

