Maduro: Iván Duque debe asumir las consecuencias de sus mentiras en la ONU

ND / 30 sep 2019.- El mandatario Nicolás Maduro aseguró este lunes que el informe presentado por el presidente colombiano, Iván Duque, ante la ONU, sobre la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela, forma parte de una conspiración con Estados Unidos para activar una guerra entre ambos países.



“Es la mayor agresión contra el pueblo de Venezuela, pero como siempre digo, no nos quedamos en el lloriqueo, nosotros vamos a la acción, con ganas, con fe, mucha fe y confianza por el derecho al futuro que tenemos, a la integridad y a la unión nacional. No faltan nunca las conspiraciones, yo lo denuncié, nosotros tenemos una garganta profunda a fondo, gente al más alto nivel de las instituciones en Colombia que no quieren odios ni guerra contra Venezuela, que están en contra de los planes de Iván Duque, y nos hicieron llegar el alerta de la orden de Estados Unidos a Duque para que montara un falso positivo y se generara una escalada de confrontación armada y poner el centro de atención de la sesión de la ONU en Venezuela y así justificar una escalada de medidas militares contra el país”, dijo Maduro en rueda de prensa.

En tal sentido, Maduro indicó que la supuesta conspiración la denunció ante el secretario general de las Naciones Unidas y ante la opinión pública, “pero además activamos desde el 10 de septiembre hasta el 28 los ejercicios militares Soberanía y Paz 2019, que dieron resultados mucho más allá de lo planificado y pensado”, comentó.

Insistió en que su gestión no acepta a ningún grupo armado de cualquier signo colombiano en la frontera con Venezuela y que esa orden, según, ha sido cumplida cabalmente.

“Es la guerra de ellos que se desborda, debe saberlo el mundo, son 6 millones de colombianos que se han venido a Venezuela huyendo del hambre, de la delincuencia, no paran. Venezuela es un país receptor de migración colombiana, otra forma de desbordamiento es la violencia de grupos irregulares que trafican con gasolina, cocaína, de todo signo, como los rastrojos, se desborda, pasan la frontera y cometen delito dentro de Venezuela, eso no debe ser aceptado, nuestro plan tiene que ser con mucha fuerza, garantizar el ejercicio pleno de la soberanía territorial sobre los 2719 km con Colombia”, sostuvo.

Sobre la ONU

Sobre la sesión de la ONU, Maduro no detalló las acciones de su delegación, sino más bien continuó arremetiendo contra Iván Duque.

“Ya ustedes lo vieron, el presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en la ONU, no lo digo yo, como dice la canción: que lo diga ella, yo no. Entrando me acaban de informar sobre cuatro fotos demostrando lo que yo he venido diciendo: Iván Duque miente, porque quiere una guerra, porque es títere de Donald Trump; Iván Duque, miente, miente y miente. Él mismito cayó, llevó un supuesto informe a la ONU, lo entregó, se lo hemos pedido, no lo ha querido enviar, se lo pedimos al secretario general de la ONU, debe darlo, y las únicas cuatro fotos que se filtraron resultaron falsas, ¡Dios Santo!”, dijo.

Y continuó: “Estás invicto en la mentira, Iván Duque. Por lo menos en la mentira sirves, o no, tampoco. No lo dijo Maduro, no. Lo dijo Duque y lo desmintieron los propios medios de comunicación colombianos que nos atacan. Entrando aquí nos informan, ‘última hora: Colombia, el general Peña, jefe de Inteligencia y contrainteligencia militar conjunta será retirado de su cargo’, el general pagó los platos rotos, mandan a los generales a mentir, a matar y luego los dejan solo, los sacrifican. Se dan cuenta los militares. El que mintió fue Duque, duque es quien tiene que revisar el informe. Si yo leo un documento que dice 6-7 mentiras ¿es responsabilidad de quién?, mía, tengo que asumir la responsabilidad. En Colombia, las mentiras debe asumirlas el señor Iván Duque, no los generales”.

Maduro hizo mención de cada una de las fotos y dijo: “No te pongas bravo conmigo, Iván Duque. Y me perdonan, porque en estos días dije algo muy feo y muy fuerte, sabemos que él es un personaje. Yo le he dicho paramilitar, narco y él no reclama, pero como le dije ‘corqui’, entonces ahí sí sacaron un comunicado. Está bien, no te digo más, pero tú le pides perdón al pueblo de Colombia”, agregó Maduro.

“No venga a buscar sus causas en Venezuela, las causas las tiene allá señor Duque, busque un método para respetar los acuerdos de paz, plomo contra plomo da más guerra y eso es lo que quiere Iván Duque”, expresó Maduro antes de dar inicio a la ronda de preguntas.

Etiquetas: Iván Duque | Nicolás Maduro | ONU