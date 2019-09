Maduro: Fotos demuestran vínculos de Guaidó con el paramilitarismo

Jhoan Meléndez / 12 sep 2019.- Nicolás Maduro aseguró que tras las fotos de Juan Guaidó con narcoparamilitares en la frontera, quienes son líderes de Los Rastrojos, “se ha demostrado sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico”.



“Ahí están las fotos del autoproclamado con unos paracos, asesinos y narcotraficantes”, indicó Maduro en transmisión de VTV, quien dijo que más temprano que tarde “las banderas de Bolívar se levantarán en Bogotá”.

Por otro lado anunció que han logrado “un récord mundial de escolarización de 90%”. “Estamos listos para iniciar el nuevo año escolar”, manifestó.

Además el Mandatario oficialista dijo que “hemos llegado a las 12 millones de firma contra el bloque de Donald Trump, y este fin de semana vamos por el remate”.

Por último apuntó que “yo necesito cada mes críticas, autocríticas, y rectificación de los ministerios y que me lo informe la juventud. Quiero que me digan si les están cayendo a coba. No me gusta que le caigan a coba al país, me gusta tener los pies sobre la tierra”.

Lea más: Revelan fotos de Guaidó con narcoparamilitares en la frontera, según El Espectador

