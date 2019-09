Maduro anuncia que no asistirá a la Asamblea General de la ONU

ND / 12 sep 2019 – Nicolás Maduro informó este jueves que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el canciller, Jorge Arreaza, llevarán las firmas recolectadas a la Asamblea General de la ONU, y aseguró que recolectaron 12 millones de firmas “No More Trump”.

“Este año no voy a la Asamblea General de la ONU. Yo me quedó aquí trabajando con ustedes tranquilo y resguardado. He designado a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al canciller, Jorge Arreaza, a llevar los millones de firmas que expresan la voz del pueblo venezolano. 12 millones de firmas ha aportado el pueblo de Venezuela a la campaña mundial ‘No More Trump’. El pueblo de Venezuela dice no más bloqueo, no más sanciones, no más agresión del imperio”, sostuvo Maduro en un acto de celebración del décimo primer aniversario del Jpsuv trasmitido por RNV.

Maduro expresó que la recolección de firmas de esta campaña continuará hasta el próximo domingo 15 de septiembre.

El líder oficialista agregó que “debemos cuidar la salud, el trabajo, la educación, la cultura, cuidar a los abuelitos, pero necesito la crítica de la juventud, que me diga que se está haciendo mal. Quiero una propuesta para avanzar en la designación de un líder de la juventud por cada comunidad y por cada calle del país. La idea es designar un líder o una lideresa por cada comunidad y un líder o una lideresa por cada 288 mil calles del país. Con Rusia estamos construyendo el nuevo multipolar. De juventud a juventud, de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno, de partido a partido. Construir los lazos. Muy pronto abriremos el canal aéreo para viajar de Caracas a Moscú”.

Lea más: Maduro, sobre fotos de Guaidó: Se demostró sus vínculos con el paramilitarismo

vaya al foro

Etiquetas: Nicolás Maduro | ONU | Venezuela