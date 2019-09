Madre de Michelle Peñalver: A mi hija la trasladaron a Caracas y nadie me dice nada

ND / 17 sep 2019.- La madre de Michelle Stephany Peñalver López informó este martes que su hija, detenida ayer por el Dgcim en San Antonio del Táchira, fue trasladada hasta la sede en Caracas, sin previo aviso a sus familiares ni abogados, razón que tiene en zozobra a la señora que todavía no ha podido ver a su hija ni mucho menos saber detalles sobre su detención.

“A mi hija se la llevaron ayer a las 6 de la tarde y lo sé porque vine hoy a traerle el desayuno y me dicen que fue trasladada al Dgcim de Caracas, no tengo información, nadie me dice por qué se la llevaron ni por qué está detenida, le suplico que me puedan ayudar, porque no sé que hacer para saber de mi hija”, dijo la madre bastante afectada a las cámaras de Vpi TV.

Explicó que su hija llevaba tiempo trabajando fuera del país y solo vino a revisar su trabajo de grado por pocos días, sin embargo, en el momento de su viaje de retorno, Migración le informó que tenía prohibido salir de Venezuela.

“Empiezo a hacer las averiguaciones, bajé a San Antonio con un abogado para saber que estaba pasando cuando la Dgcim llegó y se llevó arbitrariamente, le quitaron sus pertenencias, le quitaron su teléfono y la dejaron incomunicada”, agregó.

Más temprano esta información la había suministrado la periodista Sebastiana Barráez y según la información que ella maneja, al parecer, Michelle Peñalver está detenida por ser hija del Coronel de la GNB, y ex juez militar, Ramón Alí Peñalver Vásquez, detenido por el alzamiento militar del 30 de abril.

