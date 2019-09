Lorent Saleh a Guaidó: Designación de Miguel Pizarro es una burla

ND / 23 sep.- El activista de DDHH y expreso político, Lorent Saleh, rechazó que Juan Guaidó designara al diputado Miguel Pizarro comisionado presidencial ante la ONU.

“Atención. Si alguien se burló hasta el cansancio de los presos políticos y sus familiares fue Miguel Pizarro, su desprecio a las víctimas en Venezuela fue total. ¿Qué le pasa a Guaidó? Primero se asocia con Luisa Ortega y Rodríguez Torres, ahora esto. ¡Una burla!”, escribió en twitter.

Cuestionó “¿Una transición para la democracia con Rodríguez Torres, Luisa Ortega, Rafael Ramírez y los Derwicks, pero sin María Corina, sin Tamara Sujú, sin Diego Arria, sin el General Vivas y sin Caguaripano?”.

Saleh agregó “no la comparto y tengo la libertad de expresarlo. Punto”.

Refirió a su lucha como dirigente estudiantil. “Desde que empecé la universidad me he enfrentado al Chavismo en todos los terrenos. En el 2007 fundamos el Movimiento Estudiantil y la principal razón fue enfrentar el pensamiento único y esa es la misma razón por la cuál no estoy en partido alguno, ni le debo nada a nadie”.

